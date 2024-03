¿Fue a gritar: ¡CU, CU Pumas!? Ahora captan a Dua Lipa en la UNAM

Dua Lipa cada vez parece más mexicana, pues ahora fue captada nuevamente paseando por la Ciudad de México en compañía de su novio Callum Turner, visitando en esta ocasión las instalaciones de Ciudad Universitaria, propiedad de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Luego de que en días pasados se le viera en calles de la colonia Roma e incluso practicando su español al decirle a su chófer “¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias”, ahora la cantante, compositora y modelo británica visitó la Biblioteca Central de la UNAM.

Dua Lipa visitó la Biblioteca Central y hasta se fue a echar unos tacos

En el breve video que circula en redes sociales se puede ver a la interprete de canciones como 'One Kiss' y 'Dance The Night' caminar a lado de su pareja sobre rumbo a una camioneta con escolta, luego de que aparentemente salió de la Biblioteca Central. También circula una imagen en donde se ve a ambos esperando a que les entreguen unos tacos, dentro de un local cercano a CU.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, en especial de los alumnos de la UNAM quienes lamentaron no haber asistido a clases por ser día de asueto, pues de no ser así, habría podido conocer a la famosa cantante y hasta tomarse una foto con ella.

Dua Lipa visitó la UNAM junto a Callum Turner el día de hoy en México. (@EdgarMdina) pic.twitter.com/jIydNm7yLB — Dua Lipa México (@dualipamexico) March 18, 2024

