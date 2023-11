Gomita revela que el bullying que sufrió en ‘Sabadazo’ le hizo pensar en quitarse la vida

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, ya había contado sobre el bullying que había sufrido cuando trabajaba en ‘Sabadazo’, incluso Laura G le ofreció un disculpa por sus actos.

Pero lo que no había revelado la influencer, era que tanta burla a su persona y físico le hizo pensar en quitarse la vida.

Tenía que pagar piso en Televisa

En el programa de YouTube de Franco Escamilla, ‘Tirando Bola’, la creadora de contenido recordó que cuando llegó al programa de Televisa tuvo que “pagar derecho piso”.

“Mis compañeras me decían, porque tuve pedos con ellas: ‘aquí tienes que pagar uso de piso’. El Bullying más grade lo recibí ahí en la tele de Cecilia Galliano y Laura G”, contó.

Ya no aguantaba la presión

Gomita dijo que se burlaban de cuerpo por estar, según ella “gordita” y no tener "cuerpo para la televisión", pero apenas tenía 16 años. Eso hizo que ya no quisiera ir al programa y su depresión fue tan fuerte que trató de quitarse la vida.

“Tres veces me intenté quitar la vida por no querer ir al programa, pero mi papá insistía que no podía dejarlo… Te manipulan... cada ocho días a llorar al terminar el programa. Eso fue lo que me hizo ser la persona de hoy y ser más fuerte”, detalló.

Por último, mencionó que durante su estancia en ‘Sabadazo’ la trataron como el payaso del programa y terminaba haciendo todo lo que no querían hacer sus compañeras.

