El fundador de Aarón y su Grupo Ilusión, Rafael ’N’, fue detenido por un presunto abuso contra una menor.

La noticia la dio a conocer la propia expareja del músico, Tere Delgado, pues fue ella quien lo denunció por los agravios a su hija.

“Se logró obtener que el juez de control especializado en órdenes de aprehensión y cateo del Poder Judicial del Estado de México ordenara la aprehensión del imputado Rafael ’N’ por su probable intervención en el hecho delictuoso de abuso sexual agravado”, mencionaron los abogados de la demandante.

Tardaron en detenerlo

Por su parte, Tere, quien también es fundadora de la agrupación tropical, explicó que después de varias terapias psicológicas se descubrió que su pequeña ocultaba los supuestos hechos de abuso.

“Hoy (ayer) el señor Rafael ’N’ está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder, exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importara gritar, no me importara levantarme con una cartulina afuera de la Fiscalía”, mencionó la bailarina.

Por último, la defensa de la denunciante expuso que están en espera que el juez de control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl “señale día y hora para que tenga verificativa audiencia inicial, en la que se formule imputación por cumplimiento de orden de aprehensión".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAMIE FOXX ENFRENTA DEMANDA POR PRESUNTO ABUSO CONTRA UNA MUJER EN NUEVA YORK