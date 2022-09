Grupo Firme: ¿Cómo lucían al principio de su carrera musical?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, recordó en entrevista con Ernesto Barajas su vida antes de conseguir la fama con la agrupación de regional mexicano.

“Y no me avergüenza decirlo; no éramos la familia más pobre del mundo, pero lujos y dinero no teníamos”, destacó el líder del conjunto, quién contó que inició cantando en los camiones durante su época estudiantil.

Lo económico fue sólo uno de los factores que imposibilitaban el inicio de la carrera del músico, pues su padrastro Eliseo no veía con buenos ojos el 'ser arista' asegurando que era un camino de perdición que le traería el vicio de las drogas y el alcohol.

“Hasta la fecha, yo no uso drogas; podré tomar, simón, sí tomo. No te voy a echar mentiras pero la droga no la consumo”, afirmó.

Eduin decidió probar suerte mudándose con sus tíos Jesús y Cheli, quienes lo apoyaron, pues Jesús se hizo cargo de usar su camioneta para llevarlo a las tocadas.

“Se la rayé a más no poder esa camioneta. Hasta la fecha les agradezco infinitamente”.

El vocalista comenzó de forma más profesional abriendo conciertos con los grupos Reto Serreño y Aventados de Tijuana, aunque para una poca cantidad de público.

Eduin se movió entre Culiacán, lugar de donde es originario, y Tijuana en busca de su oportunidad misma que llegó en 2014 cuando se armó Grupo Firme gracias al representante Joaquín Ruíz con el que trabajaron duro hasta 2017 para lanzar su primera producción “Pasado, Presente, Futuro”, de la que retoñó el éxito "Perdóname", el primero que los colocó en el oído de su público.

La noche del domingo 25 de septiembre se notó que el grupo está más que consolidado pues reunió en el Zócalo de la CDMX a más de 200 mil fans que corearon todas las canciones.

