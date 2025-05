Grupo Fugitivo: Familiares cuestionan a Fiscalía de Tamaulipas por no realizar pruebas de ADN

El caso del Grupo Fugitivo no está cerrado a pesar de que la Fiscalía de Tamaulipas reportara el hallazgo de los cuerpos en un paraje, ya que los familiares se niegan a creer que sean ellos pues nunca les realizaron pruebas de ADN para reconocer a los músicos que fueron calcinados.

Por medio de las redes, un grupo de madres y buscadoras indicaron que no se comunicaron con ellas para reportarles la muerte de los integrantes del grupo, sino que se enteraron por medio de la conferencia de prensa de las autoridades.

“No hay nada confirmado respecto a los cuerpos de nuestros familiares… la realidad es que si fuera así, con los primeros que se hubieran comunicado sería con nosotros, que somos las familias de cada uno de ellos”, asegura Deysi Cervantes, madre de Víctor Manuel Garza Cervantes, integrante del grupo.

Grupo Fugitivo ya no regresó a casa tras una presentación en Reynosa

Les niegan información a los familiares

Dentro de su transmisión, los afectados dijeron que las autoridades del estado no les han proporcionado información a pesar de que acudieron al lugar donde estaban los cuerpos.

“Nosotros hemos estado en cada uno de los lugares para pedir información y hasta ahorita todavía no hay datos o información respecto a eso”, agregó.

Los familiares del Grupo Fugitivo dijeron, para dejar las cosas más claras, que les expliquen cómo fue posible reconocer las identidades de los cuerpos calcinados sino hubieron pruebas de ADN con ellos.

Las autoridades primero encontraron la camioneta de los músicos

“Necesitamos tener pruebas de ADN para que Fiscalía dé ahora sí la información de que son ellos, que sea verídico, y no lo es. Hasta ahorita no lo es”, señalaron.

Continuará la búsqueda de los músicos

Los parientes y amigos de los músicos dijeron que las búsquedas continuarán hasta encontrarlos ya que no pierden la esperanza hasta no tener pruebas creíbles.

“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada. Ellos no encontraron cuerpos… queremos saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. No sabe si es él, no tiene mi ADN. No sabemos, no lo he visto. Y a nosotros no nos han dicho nada”, finalizaron.

Madres de los músicos no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos

