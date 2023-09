¡Habrá boda! Martha Higareda y Lewis Howes se comprometen en matrimonio

La reconocida actriz mexicana Martha Higareda y el empresario y exatleta profesional Lewis Howes anunciaron su compromiso. La propuesta, que tuvo lugar en pleno escenario y ha sido el tema de conversación en redes sociales.

Frente a decenas de personas en Columbus, Ohio, Martha Higareda aceptó la propuesta de matrimonio de Lewis Howes. El emotivo momento fue compartido por Howes en sus redes sociales, donde confirmó que la actriz le había dicho que sí. El video, que muestra a Howes arrodillándose y sacando un anillo de su bolsa trasera, ha acumulado más de 120 mil reacciones en Instagram. "¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio!", escribió Howes en la publicación.

Después de más de un año de noviazgo y tras mudarse juntos a una lujosa casa de estilo californiano en Los Ángeles, la pareja ha decidido dar el siguiente paso en su relación. Su historia de amor comenzó hace algunos años, y desde entonces, han demostrado tener una química inigualable. Howes, originario de Ohio y reconocido por sus libros "The school of greatness" y "The mask of masculinity", es un exitoso empresario y coach de vida. Por su parte, Higareda, originaria de Villahermosa, Tabasco, ha tenido una destacada carrera en el cine mexicano y Hollywood, con películas como "Amarte duele", "Street Kings" y "No manches Frida".

Con más de 20 años en la industria del entretenimiento, Martha Higareda ha demostrado ser una de las actrices más versátiles de México. Desde su debut cinematográfico en "Amarte duele" hasta su participación en la serie de Netflix "Altered Carbon", Higareda ha evolucionado como actriz, guionista y productora.

Mientras el mundo espera con ansias los detalles de la boda, lo que esperan sus fans es que esta pareja tenga un futuro brillante por delante.

