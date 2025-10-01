¿Habrá clases el 2 de octubre de 2025? SEP aclara la situación

Con la conmemoración del 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco, muchos estudiantes y padres se preguntan si habrá clases este 2 de octubre de 2025. La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que, a pesar de los actos conmemorativos y marchas que se realizarán en diversas partes del país, las escuelas públicas y privadas funcionarán con normalidad.

La SEP enfatiza que las actividades escolares no se suspenden, por lo que padres y alumnos deben presentarse a las escuelas. / Pixabay

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP establece que este día no está marcado como feriado ni como jornada administrativa, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases en sus horarios habituales.

¿Por qué genera confusión la suspensión de clases?

La confusión se debe a que el 2 de octubre recuerda la matanza de estudiantes de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Ese día, una manifestación pacífica de estudiantes fue reprimida violentamente por el ejército y fuerzas policiales, dejando un saldo trágico de cientos de víctimas, tanto fallecidos como desaparecidos, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate histórico.

Ese día, una manifestación pacífica de estudiantes fue reprimida violentamente por el ejército y fuerzas policiales. / RS

Este hecho marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México y se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos civiles y la libertad de expresión. Cada año, miles de personas participan en marchas y actos cívicos para recordar a las víctimas y exigir justicia, lo que ha generado la percepción de que podría haber suspensión de clases.

A pesar de ello, la SEP enfatiza que las actividades escolares no se suspenden, por lo que padres y alumnos deben presentarse a las escuelas como cualquier otro día. La dependencia asegura que las conmemoraciones no afectarán el funcionamiento normal de los planteles educativos.

La SEP aclaró que sí hay clases el jueves 2 de octubre. / SEP

Próximos días sin clases según el calendario escolar

Según el calendario oficial, el próximo día sin clases será el viernes 31 de octubre de 2025, correspondiente al Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante esta jornada, los docentes evalúan y planifican aspectos pedagógicos y administrativos.

Se recomienda a las familias organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes y asegurarse de que los estudiantes asistan a clases con normalidad.

Según el calendario oficial, el próximo día sin clases será el viernes 31 de octubre de 2025, correspondiente al Consejo Técnico Escolar (CTE).. / Pixabay



