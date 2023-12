¡Hasta le peda se les bajó! Las Envinadas son criticadas por entrevistar a El Temach

Con bombo y platillo, las Envinadas (Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura) anunciaron que en su programa de YouTube tendrán de invitado a El Temach, pero a sus amigos y seguidores no les cayó muy bien la noticia por los comentarios que hace sobre las mujeres.

“¿Se lo esperaban? Esta semana nos acompañó @eltemach para hablar de la cruda verdad”, presumieron las conductoras en las redes.

¿Pero por qué no quieren a El Temach?

Para muchas personas, tal vez el nombre de Luis Castilleja no es muy conocido, pero otra parte lo ubica perfectamente por el contenido que sube a sus plataformas.

El Temach, con millones de seguidores en las redes, ha dado mucho de qué hablar por sus 'ideas radicales' contras las mujeres. Sus comentarios han hecho que lo califiquen como una persona "misógina" y con un lenguaje violento hacia la mujer.

No sienten lo duro sino lo…

En tanto, las Envinadas no dejan de recibir reclamos por su invitado: “Ay no, por qué le darían el espacio a un vato que se siente superior a cualquier mujer, esa no es ninguna 'cruda verdad', es violencia”, expresó la influencer Elena Larrea.

“El hambre y vistas pudo más que la moral y la sororidad, que triste que se presten su espacio para este tipo de personajes”, “¿Por qué darle espacio a alguien con discursos misóginos y violentos? Sobre todo en un espacio conducido POR MUJERES, todo mal” o “En lugar de borrar comentarios, deberían borrar la publicación y olvidarse de que este capítulo existió”, reclamaron sus seguidores.

Al final, Daniela, Mariana y Jessica no han respondido ante los reclamos, pues para ellas sigue en pie la entrevista que saldrá este miércoles en su canal de YouTube.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAPÁ DE BRITNEY SPEARS PIERDE UNA PIERNA POR SU MAL ESTADO DE SALUD