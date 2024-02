“Hay más tiempo que vida”: Joven presume que terminó la prepa en 6 años; la critican en redes

Una joven se volvió viral en TikTok al compartir cómo su padre descubrió que debía más de 22 materias en la preparatoria y cómo esto la ayudó a terminar la escuela.

"Esta es la historia de como mi papá se dio cuenta de que debía 22 materias en el CCH y por eso salvé la preparatoria", comienza.

El video se viralizó enseguida en las redes sociales, pero la chica, que afirma estar estudiando la carrera que desea en la universidad, recibió críticas porque muchos usuarios se enfadaron con el mensaje que compartió.

"Era viernes y como buena estudiante de CCH Vallejo yo tenía un plansito para 'bellakear' ese día, mi novio de ese entonces tenía una peda en su departamento, obviamente fui, no me la pude perder pero me puse hasta la madre, real no me podía ni parar", afirmó.

"Al siguiente día me tocaba sabatino, o sea el PAE, en el CCH el PAE era un recursamiento los días sábados para recuperar tus materias... pero pues obviamente como estaba cruda y no me podía parar llegué hasta al de las 11 pero gracias a dios no llegué antes porque mi papá se adelantó y me fue a buscar ahí a las 7 de la mañana para ver si su querida hija había llegado al sabatino", continúo.

"Entonces claro que sí, sucedió lo que temía, mi papá fue a pedir mi historial académico porque yo se los oculté fácil los tres años y mi papá descubrió que debía 22 materias y además ya era mi último año, según así que pues obviamente yo tenía los ovarios en la garganta"

"Cuando llegué todo estaba en silencio, yo creí que me iban a meter una tremenda putiza desde que pasara el patio de mi casa... en la noche me llamaron mis papás y me dijeron que ya sabían que debía 22 materias, que tenía que ponerme a pasarlas si o si, que no importaba el tiempo que me tardara pero que yo iba a terminar CCH y que iban a estar chingue y chingue", explicó.

"Eso no quiere decir que te tienes que echar 6 años como yo para poder elegir la carrera que tú quieres, obviamente pero pues hay más tiempo que vida y lo único que yo puedo recomendar es que termines tus estudios... solamente aprovecha tu escuela", concluye.

