¡Hay tiro! Tania Rincón se defiende de las insinuaciones de Inés Sainz

Vaya polémica la que se está armando, luego de que Inés Sainz contara que no fue al Mundial de Rusia en 2018 porque no se iba a prestar a las bromas de los conductores de TV Azteca.

“(El jefe) me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo’”, contó la experta de deportes en entrevista con Mónica Garza.

¿Le quedó el saco a Tania?

Para entrar en un poco en contexto, al final la empresa del Ajusco decidió llevar a Tania Rincón para la cobertura del encuentro internacional de futbol.

Al respecto, la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ decidió responder a las palabras de su compañera: "Yo respeto muchísimo a Inés Sainz. Siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres lleva de alguna manera el nombre de Inés Sainz porque abrió el camino para muchas de nosotras que estamos haciendo un camino.

Cómo que si le caló el comentario

En su programa de radio ‘La Caminera’, Rincón dio a entender que no le cae bien a Sainz, pero su trabajo es el que habla por ella y explicó que en ningún momento sus compañeros de deportes le faltaron al respeto o se quisieron burlar de ella.

“Jamás sentí que me llevaran como patiño ni como payaso ni para que me faltaran al respeto porque yo no me manejo así y encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tienen de mi persona (...) yo soy un empleado”, declaró.

