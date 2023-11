Inés Sainz reveló razón por la cual perdió un programa: “Si no la hago de mensa no tengo lugar”

Inés Sainz, famosa reportera de cancha de TV Azteca, tuvo la oportunidad de conducir Los Protagonistas durante la Copa del Mundo de Rusia 2018, sin embargo, una decisión de último minuto cambió el rumbo que tomó dicho show.

La propia Inés Sainz confirmó, en entrevista con Mónica Garza, la verdadera razón por la cual no estuvo en los protagonistas, además de contar el motivo por el cual Tania Rincón estuvo en ese programa, en clara sustitución de Sainz.

“Se la canto directo a mi jefe, le pregunto qué pasa y me dice: 'Es que la verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser Patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés… ¿Me estás diciendo que si no me presto a que me albureen, o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa?”, comentó

Sainz cerró la entrevista con Garza asegurando que su reputación no se ha forjado haciendo el papel de bufón, algo que le molestó en demasía y le abrió el paso a Rincón para viajar a Rusia para el Mundial del 2018.

“Yo dije: 'Mi credibilidad no la he construido con base en ser Patiño de nadie, yo no puedo', entonces ya tenían en ese momento quién si se prestaba a qué se burlen, a que sea puro chacoteo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿LE ATINÓ? 'DIBU' MARTÍNEZ ADELANTÓ EL RESULTADO DE ARGENTINA VS MÉXICO EN QATAR 2022