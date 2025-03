Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli, critica la IA: “un insulto a la vida misma”

Ante la reciente moda de las imágenes convertidas al estilo del Studio Ghibli ha resurgido una vieja declaración de Hayao Miyazaki, cineasta japonés y creador de esa técnica quien desde entonces criticaba la Inteligencia Artificial (IA), calificando lo que con ella se produce como “un insulto a la vida misma”.

En los últimos días las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook han sido invadidas por imágenes con el estilo del Studio Ghibli, yendo desde recuerdos personales, memes, momentos históricos del deporte, la política o la farándula.

Studio Ghibli es un famoso estudio de animación japonés fundado en 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Sus películas son conocidas por su impresionante calidad visual, personajes entrañables y narrativas profundas.

Entre sus obras más icónicas están Mi vecino Totoro (1988), La princesa Mononoke (1997), El viaje de Chihiro (2001) y El castillo ambulante (2004). Su estilo artístico, con colores vibrantes, paisajes detallados y un toque de fantasía, ha inspirado a muchos creadores y es ahora replicado mediante inteligencia artificial.

La polémica está en aquellos que aseguran que esta innovación, impulsada principalmente por la aplicación ChatGPT, viola los derechos de autor y pone en riesgo el trabajo de artistas que suelen hacer a mano este tipo de dibujos animados, bastando ahora unos segundos para obtener una caricatura japonesa con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Bajo ese contexto, en redes sociales ha comenzando a hacerse viral un video de 2016, en el que Hayao Miyazaki da su opinión sobre la IA, luego de que en un salón de clases un joven le muestra un video de un cuerpo deformado y sin cabeza, arrastrándose por el suelo.

"Cada mañana, no en los últimos días, veo a mi amigo que tiene una discapacidad. Para él es muy difícil chocar los cinco; su brazo con el músculo rígido no puede alcanzar mi mano. Ahora, pensando en él, no puedo ver estas cosas y encontrarlas interesantes. Quien crea estas cosas no tiene ni idea de lo que es el dolor.

