Héctor Soberón ofrece disculpa pública a Michelle Vieth por filtración de video íntimo

Héctor Soberón, actor mexicano conocido por su participación en diversas telenovelas, ha emitido una disculpa pública a Michelle Vieth, su exesposa, en relación con la filtración de un video íntimo de la actriz sin su consentimiento en los primeros años de la década del 2000. La disculpa se produjo durante un encuentro con varios medios de comunicación, captado por las cámaras de "Despierta América".

En el encuentro con los medios, Soberón expresó: "Si la señora Michelle se siente agredida, insultada u ofendida por algo que haya hecho o comentado, le pido mis disculpas". Esta declaración marca un cambio en la postura previa del actor, quien había negado todas las acusaciones y había instado a Michelle Vieth a dejar de señalarlo como el responsable de la filtración de las imágenes íntimas.

El actor, que había afirmado en marzo de 2023 que la situación había afectado tanto su vida personal como laboral, mencionó que ya no puede cambiar su pasado ni ofrecer declaraciones reveladoras sobre el incidente. En sus palabras: "El pasado no podemos cambiarlo, ha habido muchas entrevistas, no hay nada nuevo que yo pueda decir, yo sigo manteniendo la misma línea y voy a seguirla manteniendo, no voy a hablar de nadie porque estaría hablando mal de mí mismo".

La filtración del video íntimo de Michelle Vieth, que ocurrió hace más de dos décadas, llevó a la actriz a emprender acciones legales y a abogar por la implementación de una ley en México que sancione la "porno-venganza". Este término se refiere a la difusión no consensuada de material íntimo grabado entre dos personas, generalmente después de situaciones como una ruptura o una infidelidad.

