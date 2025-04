Hermano de Bisogno le pide a Pati Chapoy que le ayude a conseguir trabajo en TV

Luego de que hace unos días Pati Chapoy públicamente le sugirió al hermano de Daniel Bisogno que se pusiera a trabajar, ahora el propio Alex Bisogno le pidió a la conductora de Ventaneando que lo ayude a conseguir empleo en la televisión.

La polémica entorno al testamento del ‘Muñeco’ explotó luego de que Alex Bisogno acusó a la mamá de la hija de su hermano, Cristina Riva Palacio, de haber iniciado un proceso para quedarse con los bienes de Daniel, excluyendo a su padre, quien dependía económicamente de Bisogno.

Tras la muerte de Daniel Bisogno han surgido varios problemas por su herencia/IG: @bisognodaniel |

Después de aquel comunicado publicado el 13 de abril, Chapoy arremetió contra Alex Bisogno y le sugiero que se pusiera “a trabajar”, advirtiéndole incluso con que si ella abre la boca “el que va a quedar mal eres tú“.

Dichas palabras calaron en Alex Bisogno, quien ahora en una entrevista para la revista TVNotas le mandó un mensaje a la titular de Ventaneando, pidiéndole de favor que lo ayude a encontrar trabajo.

Pati Chapoy aboga porque los bienes de Bisogno sean heredados por su hija/IG: @bisognodaniel |

“Si se refiere a la parte de televisión, claro que no trabajo, pero sí le pediría a Pati que me eche la mano. Que no sugiera cosas o que no deje en entredicho mi reputación, porque ¿así cómo voy a chambear?.

“Sentí horrible por lo que dijo. Es casi parte de nuestra familia. Daniel trabajó 28 años con ella y la gente de Ventaneando sabe quién soy. Me dolió muchísimo que hicieran insinuaciones sin tener las 2 versiones”, declaró Alex Bisogno, quien de pasó reiteró que ni él ni su familia tienen las cenizas de Daniel.

Hace unos meses Alex Bisogno fue despedido del programa Al Extremo/IG: @bisognoalex |

“La familia no había podido depositarlas en un nicho. Por eso se quedaron en la casa. Nosotros no las tenemos. No nos consta si siguen ahí”, agregó.

