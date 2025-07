Horóscopos de Mhoni Vidente: predicciones del 27 al 31 de julio 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para los días 27 y 29 de julio de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Horóscopos de los días 27 y 29 de julio

Aries

Esta semana será ideal para poner en orden tu entorno laboral. Una propuesta que habías dejado en pausa vuelve a tomar fuerza. Es un buen momento para tomar decisiones con la cabeza fría y no con el impulso. En el amor, podrías sentirte más exigente con tu pareja o tus vínculos afectivos. Recuerda que la comunicación será tu mejor aliada. Cuidado con dolores musculares o tensiones por estrés acumulado.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de junio. / RS |

Tauro

Tus finanzas se estabilizan, y si sabes administrar bien, podrías tener un pequeño ingreso extra que no esperabas. En lo emocional, se vislumbra el cierre de una etapa que ya no te hacía bien. Tal vez no sea fácil soltar, pero será necesario para avanzar. También podrías sentir nostalgia por una persona del pasado. Usa esa energía para fortalecer tu autoestima. Buen momento para reorganizar tu rutina.

Géminis

Estás en un punto de inflexión. Algunas personas cercanas podrían mostrarte su verdadera cara, y aunque sea incómodo, servirá para que sepas en quién confiar. Laboralmente, evita distraerte con lo superficial; tu creatividad está en alto y es momento de enfocarte en lo que realmente te beneficia. En el amor, se avecina un reencuentro que te sacudirá emocionalmente. Cuidado con decir cosas que no sientes.

Cáncer

Tu energía emocional se verá renovada. Esta semana será buena para iniciar un nuevo proyecto o retomar uno que habías abandonado. Estás aprendiendo a poner límites, algo que no siempre te resulta fácil. En temas de pareja, llega un momento de estabilidad, pero también de introspección. Aprovecha estos días para conectar contigo mismo y darte espacio para sanar viejas heridas.

Leo

La semana viene cargada de fuerza personal. Aprovecha tu carisma y determinación para conquistar espacios laborales que anhelas. Es posible que recibas reconocimiento por un trabajo reciente. En lo sentimental, las cosas avanzan, pero solo si hay sinceridad mutua. Cuidado con los excesos: tanto en emociones como en decisiones. No todo lo que brilla es oro, pero sí puedes encontrar algo valioso si observas bien.

Virgo

Una propuesta inesperada llega a cambiar tu rutina. Ya sea un viaje corto, una oportunidad académica o una alianza laboral, lo importante será salir de la zona de confort. Emocionalmente, te sentirás más fuerte que en semanas anteriores. Es momento de dejar atrás miedos y culpas. En el amor, podrías sorprenderte con alguien que te observa en silencio desde hace tiempo.

Libra

Tu mente estará muy activa, y eso puede jugar a tu favor si aprendes a canalizarlo. Esta semana se marcan avances en proyectos creativos o de comunicación. Es momento de confiar más en tu intuición. En pareja, todo fluye si hay respeto y equilibrio. Cuidado con tomar decisiones apresuradas en temas familiares. Dedica tiempo al autocuidado, tanto físico como mental.

Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados. | Pixabay|

Escorpión

La intensidad emocional marca tu semana. Puede que sientas nostalgia, enojo o incluso alegría extrema. El reto será encontrar el equilibrio. En lo profesional, una conversación importante definirá tus próximos pasos. En el amor, alguien te busca con intenciones claras, pero depende de ti abrir esa puerta o no. Tus sueños pueden traer mensajes importantes: escúchalos.

Sagitario

Llegan días de renovación interior. Después de semanas complicadas, por fin te sentirás con más claridad para tomar decisiones. Una escapada, aunque sea breve, te ayudará a recargar energías. En lo laboral, será clave delegar y no querer controlarlo todo. En el plano emocional, se favorecen las reconciliaciones, pero con condiciones nuevas. La libertad emocional será tu mayor meta.

Capricornio

Tu carga de trabajo podría aumentar, pero también tu capacidad para destacarte. Si sabes organizar tus horarios, esta semana podrías avanzar en temas que llevaban tiempo estancados. En el amor, no seas tan duro contigo ni con los demás: hay situaciones que necesitan paciencia y comprensión. Posibles dolores de cabeza o insomnio, procura darte pausas.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay|YouTube video player

Acuario

Los cambios inesperados serán parte de esta semana. Aunque al inicio te incomoden, a la larga te abrirán puertas que no veías venir. En lo emocional, estarás más sensible de lo normal, así que elige bien tus espacios y evita conflictos innecesarios. Laboralmente, podrías tener una buena noticia relacionada con un proyecto grupal. Cuida tus horas de descanso.

Piscis

El cierre de julio te empuja a dejar atrás relaciones o situaciones que ya no te permiten crecer. Aunque duela, este proceso te dará mucha más paz. Esta semana será ideal para hacer limpieza emocional y también física. En lo profesional, habrá oportunidades para brillar si te muestras con seguridad. En el amor, alguien se te acerca con sinceridad: escucha sin prejuicios.

