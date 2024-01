Hoy es el Día Internacional de la Comida Picante ¡Celébralo!

Para la gastronomía mexicana, el 16 de enero es una fecha especial, pues es el Día Internacional de la Comida Picante, y el chile es un elemento fundamental en México, porque además de ser el, o uno de los principales ingredientes, es un alimento consumido desde la época prehispánica, que además tiene un valor alto valor nutricional.

Incluso, es justamente en la misma época prehispánica que el chile tenía usos medicinales, además de que los aztecas lo usaban para sazonar platillos, especialmente salsas, según se relata en los escritos de Bernal Díaz del Castillo.

Actualmente se cree que existen entre dos mil y tres mil tipos de chiles en todo el mundo, y aunque en ocasiones no ha sido fácil identificarlos, los expertos los clasificaron en cinco especies domesticadas y 22 silvestres.

Por ejemplo, las especies domesticadas son todos los tipos cultivados en México; los chiles sudamericanos del grupo de los ajíes; el habanero y tipos parecidos; los de tipo tabasco y los chiles manzano.

México, productor mundial

Actualmente, nuestro país se encuentra entre los principales productores de chile en el mundo. Incluso, hasta información del año 2020, los principales productores son: China (16 millones 650 mil 855 toneladas), México (2 millones 818 mil 443 toneladas), Indonesia (2 millones 772 mil 594 toneladas). Y entre todos los países ya mencionados, se suma el 61. 5 por ciento de la producción internacional.

Propiedades el chile

El Chile no es únicamente un sazonador, en platillos, pues es un alimento que tiene propiedades que entre otras cosas, ayudan para la mejor circulación sanguinea y reduce el endurecimiento de las arterias, esto debido a la capsaicina. Y además de que tiene tiene propiedades desinflamatorias, cuenta también con vitaminas A y C, y ayuda en la prevención de problemas visuales, bucales, etc.

