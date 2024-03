Hoy No Circula Sabatino 9 de Marzo 2024: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Planifica tus viajes en coche para el 9 de marzo, ya que el programa Hoy No Circula ha vuelto a su horario habitual de los sábados después de un día y medio de Contingencia Ambiental. No hay restricciones adicionales, así que el Hoy No Circula Sabatino vuelve a la normalidad.

El programa Hoy No Circula continúa con medidas restrictivas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. Es importante tener en cuenta esta información para evitar multas y sanciones, que pueden incluir una pena económica y el traslado del vehículo al corralón.

Qué autos NO circulan el sábado 9 de marzo

El 9 de marzo, los automóviles con restricciones para circular son aquellos cuya placa termina en número par.

Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones

Las restricciones están vigentes de 05:00 a 22:00 horas, salvo para los vehículos foráneos, que solo deben cumplir la medida de 05:00 a 11:00 horas.

¿Qué autos SÍ pueden circular el sábado 9 de marzo

Se permite circular sin restricciones de horario a los siguientes vehículos: motocicletas, vehículos con holograma de verificación 0 y 00, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos con matrícula de auto antiguo o clásico, vehículos para personas con discapacidad, vehículos con Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, tractores agrícolas y maquinaria de construcción y minería.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En el año 2024, la multa por no cumplir con el Programa Hoy No Circula varía entre 20 y 30 UMAS. Cada UMA tiene un valor de 108.57 pesos, por lo que la multa puede ser de 2,171.40 a 3,257.10 pesos.

