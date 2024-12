Hoy NO Circula sabatino: ¿Qué autos descansan el día de mañana 21 de diciembre 2024?

Los coches con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea impar, de igual forma no circulan los autos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

Aquellos automovilistas que no respeten el Programa Hoy No Circula este lunes 24 de junio, el cual aplica en un horario de 05:00 AM a 22:00 PM, podrían hacerse acreedores a una multa económica que va desde los 2 mil 171.40 hasta los 3 mil 257.10 pesos, además de que el vehículo podrá ser remitido al corralón por la Policía de Tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

¿En dónde aplica el Programa Hoy No Circula?



El Programa Hoy No Circula aplica en la Megalópolis, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como 18 municipios conurbanos del Estado de México que son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Chicoloapan

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Los autos emplacados en entidades como Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular y apegarse a las mismas restricciones de los vehículos de la Ciudad de México, únicamente si tienen verificación vigente de su estado de procedencia.

