Impulsa Banco Azteca crecimiento del mezcal artesanal en México

El mezcal atraviesa un momento histórico, pues en apenas una década su producción se multiplicó más de once veces, alcanzando cerca de 12 millones de litros en 2024 y conquistando mercados tan exigentes como Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Detrás de este crecimiento están las comunidades que mantienen vivos los procesos artesanales, responsables hoy del 97% de la producción nacional.

En este escenario de expansión y reconocimiento internacional, Banco Azteca anunció su incorporación como Presentador Oficial de la primera edición de Mundo Mezcal | Festival del Agave, Tierra y Sazón, que se celebrará el 1 y 2 de noviembre en los Jardines de Campo Marte, Ciudad de México. La alianza coloca a la institución financiera como un socio estratégico en la tarea de visibilizar a los productores locales y fortalecer la cadena de valor del agave, en un momento clave para consolidar al mezcal como motor económico y símbolo cultural de México en el mundo.

“En Banco Azteca creemos que la cultura y las tradiciones de México son un motor invaluable de identidad y desarrollo. Por eso, nos llena de orgullo impulsar iniciativas como Mundo Mezcal, que celebran el talento de nuestros artesanos mezcaleros y ponen en alto el legado de nuestro país. Con este patrocinio, refrendamos nuestro compromiso de apoyar a quienes, con su trabajo y pasión, mantienen vivas nuestras raíces y contribuyen al crecimiento de las comunidades,” señaló José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Banco Azteca.

Mundo Mezcal reunirá a más de 20 marcas artesanales, así como a chefs, mixólogos, académicos y expertos de la industria en un espacio diseñado para conectar tradición e innovación. El encuentro, respaldado por el Gobierno de la Ciudad de México, el estado invitado Campeche, la Secretaría de Economía y diversas asociaciones, proyecta reunir a más de 7 mil asistentes en su primera edición.

Para Banco Azteca, esta alianza se suma a su estrategia de inclusión financiera y acompañamiento a sectores productivos. La institución busca acercar a los pequeños productores a plataformas culturales y comerciales de gran alcance, generando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo la competitividad de comunidades que históricamente habían sido invisibles para el sistema financiero tradicional.

Banco Azteca señaló que refrenda su visión de contribuir al progreso económico desde la raíz, apoyando a quienes transforman la riqueza natural de México en un motor de desarrollo y prestigio internacional.

