¿IMSS responsable por la muerte de mujer tras picadura de araña violinista?

María Fernanda Vázquez, de 30 años de edad, falleció por la presunta picadura de una araña violinista. Antes de su muerte, sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios causados por el veneno del arácnido.

La mujer de 30 años sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios antes de morir/iStock|

Los reportes oficiales aseguran que la joven, originaria de Guaymas, Sonora, se encontraba en el jardín de su casa cuando sintió un malestar. Al revisarse, se llevó la sorpresa de que una araña le estaba haciendo una picadura. De inmediato, se dirigió al hospital para recibir atención médica.

¿IMSS, responsable por la muerte de María Fernanda?

Medios locales aseguran que familiares de María Fernanda la trasladaron al Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras sufrir complicaciones médicas. Aseguran que el personal habría tardado en atenderla y que la infección se agravó de manera abismal.

El medio Sonora Presente detalló que la limpieza en la zona de la picadura no se habría realizado eficientemente, por lo que la salud de la mujer se vio afectada y le causó la muerte el pasado 25 de abril.

El IMSS emite un comunicado tras la muerte de María Fernanda

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la joven recibió la primera atención médica en un hospital particular. Tras no presentar mejoría, se decidió trasladarla al Hospital General de Zona No. 4 del IMSS en Guaymas, Sonora. “Al finalizar la cirugía fue trasladada a sala de choque para su recuperación, pero su condición continuó grave”, informó el instituto mediante un comunicado.

El IMSS asegura que, tras recibir el cuarto paro cardiorrespiratorio, fue prácticamente imposible reanimarla, por lo que fue declarada como muerta.

¿Todo se trató de una negligencia por parte del IMSS?/Redes Sociales |

¿Qué es una araña violinista y qué efectos provoca?

La araña violinista, también conocida como "Loxosceles reclusa", es una especie venenosa que habita en diversas regiones de México, especialmente en climas cálidos y secos. Se le llama "violinista" por la forma de violín que presenta en su cefalotórax. Tiene hábitos nocturnos y es poco agresiva, pero puede atacar si se siente amenazada, sobre todo si queda atrapada entre la ropa, sábanas o zapatos.

¿Qué hace y cómo actúa su veneno?

Su mordedura es peligrosa porque inyecta un veneno necrótico que destruye tejido celular. A diferencia de otras especies, la picadura puede pasar desapercibida al inicio, ya que no siempre duele de inmediato. Sin embargo, con el paso de las horas puede causar enrojecimiento, inflamación, ardor y formación de una úlcera dolorosa que va creciendo.

Efectos en la salud humana

El veneno de la araña violinista puede causar desde daños leves hasta graves complicaciones sistémicas. En los casos más severos puede haber fiebre, náuseas, dolor muscular, daño renal e incluso la muerte del tejido en grandes zonas del cuerpo. Personas con sistemas inmunológicos débiles, niños y adultos mayores son los más vulnerables.

Los efectos que causa la picadura de la araña violinista en el cuerpo humano podría ser fatal/iStock|

¿Qué hacer si te pica una araña violinista?

Ante la sospecha de una picadura, se recomienda:

-Lavar la zona con agua y jabón.

-Aplicar hielo envuelto en tela para reducir la inflamación.

-Evitar remedios caseros o automedicarse.

-Acudir inmediatamente al médico o al centro de salud más cercano.

-Si es posible, capturar a la araña (muerta o viva) para facilitar su identificación.

