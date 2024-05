Infidelidades y un robo fueron los motivos para que Nodal y Cazzu terminaran, según periodista

La separación entre los cantantes Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar, y más ahora que un periodista reveló que infidelidades y un robo, en el que presuntamente estuvo involucrado un familiar de la rapera argentina, fueron los motivos para que terminaran su relación.

Fue apenas el pasado 23 de mayo pasado que mediante publicaciones en redes sociales que hizo cada uno, los artistas hicieron pública su separación, tan sólo ocho meses después del nacimiento de su hija.

Nodal y Cazzu tenían muchos problemas

Y si bien en las publicaciones ambos señalaron que acabaron en los mejores términos, ahora el periodista argentino Maximiliano Lumbia dio unas declaraciones para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en las que señala que Nodal y Cazzu tuvieron varios problemas.

“(Eran) una pareja que en realidad se fue conociendo a medida que fue avanzando el vínculo y sobre todo el embarazo (...) Christian Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda, yo no sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento a Belinda, y en el camino, hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado o no, pero sí sabemos que Christian Nodal tenía ganas de ser padre hace tiempo”, comentó.

Lumbia también da a entender que hay sospechas de que Nodal le fue infiel a Cazzu, en especial cuando salía de gira. “En algunas giras que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se hablan de infidelidades”.

Familiar de Cazzu habría estado involucrado en el robo a su casa

Por último, el periodista hizo referencia al robo que hace unas semanas hubo en la casa donde vivían los cantantes y su hija en Argentina, pues hay sospechas de que habría estado involucrado un familiar de la propia rapera argentina.

“Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”.

