Influencer mexicano sufre secuestro en Colombia: “Ya me quiero ir a mi país”

Una aterradora experiencia fue la que vivió el influencer mexicano Daniel Lechuga, luego de que reveló haber sido víctima de secuestro en Colombia , quedando no sólo privado de su libertad por varias horas, sino también perdiendo todo su dinero.



El joven de 23 años de edad y que tiene más de 9 millones de seguidores en TikTok contó mediante un video que fue la noche del pasado 2 de febrero que salió de su lugar en donde se hospedaba en Bogotá para buscar algo de cenar, sin embargo, fue interceptado por unos hombres que lo obligaron a ir con ellos para retenerlo contra su voluntad toda la noche.

El joven mexicano de 2 años tiene más de 9 millones de seguidores/IG: @danlechuga|



“ Wey, acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida aquí en Colombia. Ayer en la noche salí por algo de cenar, iba caminando y me interceptaron unas personas. Me llevaron con ellos.



“ Me hicieron vaciar mis cuentas, wey, fue un desmadre, yo tenía mucho miedo y, obviamente, se quedaron con todo”, contó Daniel Lechuga al borde del llanto.



Según lo que explican las autoridades colombianas, el influencer mexicano fue víctima de un secuestro de la modalidad “paseo millonario”, el cual consiste en mantener retenida a una persona con el propósito de obtener beneficios económicos, mediante prácticas de extorsión, ya que la persona afectada es amenazada con hacerle daño a su familia si no accede a las peticiones.

Al influencer mexicano también le robaron todo el dinero de sus cuentas/IG: @danlechuga |



Daniel Lechuga ya está en México



El influencer Daniel Lechuga fue liberado de su secuestro a la mañana siguiente, por ahí de las 10:00 AM, regresando de inmediato al Airbnb donde se hospedaba y buscando a como diera lugar salir de Colombia con destino a México.



“ Por suerte tengo este celular (con el que estoy grabando) aquí en el Airbnb, que no lo saco, es de emergencia... pude contactar a mi familia y ya me quiero largar de aquí, ya me quiero ir a mi país, no quiero estar aquí.

Daniel Lechuga confirmó que ya regresó a México/IG: @danlechuga |



“ Ya me quiero ir de Colombia y falta mucho para mi vuelo. Intenté cambiarlo con mi hermana, pero no hay vuelos. Tengo mucho miedo y grabo porque no sé qué más hacer. Ya estoy guardando mis cosas para irme al aeropuerto y me quedaré ahí hasta que salga mi vuelo”, agregó en su video Daniel Lechuga, quien ya está en nuestro país después de compartir una fotografía en Instagram con el texto “Ya en México”.

