Ingrid Karina, exmodelo que se drogaba y vivía en las calles de Medellín, se reencontró con su familia

Un video viral en redes sociales muestra a Ingrid Karina Sánchez, una mujer habitante de calle en Medellín, compartiendo su dura realidad y su vida anterior. Su historia, que incluye la pérdida de su hija y el maltrato por parte de su esposo, conmovió a millones de colombianos, generando tristeza e impacto entre los usuarios.

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme”, dijo Karina.

La mujer afirmó haber sido parte de Stock Models, una agencia que ha representado a modelos reconocidas. Sin embargo, la agencia negó esta afirmación, aclarando que no tienen registro de ninguna modelo llamada Karina.

Karina Sánchez se reencuentra con su familia

La historia de Karina se volvió viral en las redes sociales y la gente empezó a pedir ayuda. La Fundación Yonathan Forero se hizo cargo y logró encontrar a Karina, dándole una nueva oportunidad y cambiándole la vida.

La fundación confirmó que logró localizar a la mujer, quien ya está recibiendo la atención necesaria. "Hemos conseguido rescatar a la joven Ingrid Karina de las calles en un proceso completamente involuntario", expresó la organización.

En un TikTok, se festejó el cumple de la exmodelo con un pastel a medianoche y gente. El video capta el momento en que la exmodelo, que estaba en la cama, es llevada en un carro a su nuevo lugar para recuperarse, todo con el visto bueno de su familia, según la fundación que está ayudando.

La publicación se volvió viral y recibió el apoyo de muchos internautas, quienes celebraron la acción con Karina y destacaron la importancia de que todas las personas en situaciones vulnerables tengan acceso a esta ayuda.

