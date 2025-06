Medios iraníes informaron este 21 de junio que las tres principales instalaciones nucleares del país Fordow, Natanz e Isfahán, fueron evacuadas previamente, poco antes de los presuntos ataques realizados por Israel y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, confirmó que bombardeó tres instalaciones nucleares de Irán.

¿Qué instalaciones fueron evacuadas?

Según la televisión estatal iraní, las siguientes plantas nucleares fueron desocupadas como medida de precaución:

Fordow, situada en las montañas cercanas a Qom, dedicada al enriquecimiento de uranio en condiciones subterráneas.

Natanz, una de las principales instalaciones nucleares de Irán, equipada con cientos de centrifugadoras.

Isfahán, un complejo que alberga investigación nuclear, conversión y producción de combustible.

Según un alto funcionario, Hassan Abedini, las tres instalaciones de Frodow, Natanz e Isfahán fueron evacuadas "hace algún tiempo", y no había materiales capaces de provocar emisiones radiactivas en las tres instalaciones nucleares bombardeadas. Las declaraciones también fueron respaldadas por Mehdi Mohammadi, asesor estratégico del presidente del Parlamento iraní, quien aseguró que las instalaciones nucleares fueron evacuadas con anticipación y no resultaron con daños de consideración. El funcionario subrayó: "Desde el punto de vista de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. Irán lleva varias noches esperando un ataque contra Fordow. El sitio ha sido evacuado desde hace tiempo y no ha sufrido daños irreparables en el ataque. Hay dos cosas seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear, y segundo, esta vez el jugador apostador perderá". Sus palabras refuerzan la narrativa oficial iraní de que el ataque no logró afectar de forma crítica la infraestructura nuclear.

Fordow, situada en las montañas cercanas a Qom.

Estas evacuaciones se habrían llevado a cabo horas antes de los ataques, presuntamente para evitar daños humanos.

¿Quién llevó a cabo los ataques?

Los bombardeos han sido atribuidos a Israel. Sin embargo, también se señala la participación de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump declaró públicamente que aviones B-2 estadounidenses utilizaron bombas contra las tres instalaciones.

Trump calificó de exitoso el ataque a Irán.

