Israel e Irán acuerdan un alto al fuego, anuncia el presidente Trump tras 12 días de conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a los ataques armados que sostuvieron durante los últimos 12 días. La declaración fue publicada a través de su plataforma Truth Social, donde aseguró que se logró un alto al fuego con carácter inmediato y con miras a concluir el conflicto de manera definitiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán alcanzaron un acuerdo. / AP |

“Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Suponiendo que todo funcione como debería, que así será, felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse "La guerra de los 12 días".

“¡Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga Oriente Medio, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo!”.

"Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que han desahogado su odio y, con suerte, no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo. ¡Gracias por su atención a este asunto!"

Desde Washington, la administración Trump se ha atribuido un rol clave en la mediación. / Captura de pantalla |

Escribió el presidente Trump. Hasta el momento, los gobiernos de ambas naciones no han emitido comunicados oficiales, aunque diversas fuentes diplomáticas han reconocido el avance en las negociaciones.

La escalada militar entre Israel e Irán generó preocupación en la comunidad internacional debido al alcance de los bombardeos y el riesgo de una desestabilización regional. Organismos humanitarios han advertido sobre el impacto civil del conflicto y han exigido garantías de cumplimiento al posible acuerdo.

Desde Washington, la administración Trump se ha atribuido un rol clave en la mediación, aunque no se han dado a conocer los detalles del proceso. La Casa Blanca tampoco ha confirmado si existieron canales directos entre las partes o si se contó con apoyo de terceros países.

Se espera que en las próximas horas, tanto Jerusalén como Teherán fijen postura oficial sobre el anuncio hecho por el presidente Trump, quien anticipó que “la guerra será considerada finalizada” tras el cumplimiento del periodo de cese.

Hasta el momento, los gobiernos de ambas naciones no han emitido comunicados oficiales. / AP |

