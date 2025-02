Javier Ibarreche explica los mensajes ocultos en el Show de Medio Tiempo de Kendrick Lamar: “¡Es cine!”

¡Spoilers! A muchas personas no les agradó nada el Show de Medio Tiempo del Super Bowl pues les pareció aburrida y sin chiste, pero para Javier Ibarreche la presentación de Kendrick Lamar fue “cine”.

El influencer empezó a detallar los mensajes ocultos que salieron en la pantalla y que para mucha gente pasaron desapercibidos. Empezando por los signos de los controles de la PlayStation.

“El hilo conductor era el juego. Arranca con Samuel L. Jackson como el Tío Sam, es decir, como una representación de Estados Unidos y Sam dice: ‘Este es el gran juego americano’. No esta hablando de futbol sino de Estados Unidos y su sistema como un gran juego”, contó.

La presentación de Kendrick Lamar fue con un doble mensaje / Redes Sociales|

¿Lanzan indirectas para Donald Trump?

El especialista de cine y series continúo diciendo que las palabras del Kendrick Lamar tenían una Esto pude ser un guiño a Trump y sí creo que eso era una de las intensiones de esa frase, pero hay otra lectura que tiene que ver con lo de la revolución televisada”, dijo Ibarreche.

“Ruidoso, peligroso y gueto…”

El también standupero siguió con las palabras del actor L. Jackson donde le dice al rapero que su música está siendo “ruidosa, peligrosa y gueto”, lo cual ve como una crítica al hip hop y a los raperos estadounidenses.

Luego Ibarreche empezó a desglosar la bandera de Estados Unidos que era formada por personas afroamericanas y Kendrick Lamar en medio de ella, lo que podría significar la división cultural y política que atraviesa EU.

La presentación del rapero fue para muchos un medio tiempo aburrido / Especial|

“Y es en medio de esa bandera que Kendrick canta ‘Humble’, donde parte de la letra es ‘be humble’, sit down’, o sea, ‘se humilde y siéntate’. El Tío Sam no nos quiere ruidosos, nos quiere sentados y callados. Sigue luego con ‘DNA’, otra canción que se suma al espíritu ruidoso que ha estado cultivando hasta este momento del show, y ahí las luces del público le dicen ‘warning, wrong way’, como si en este gran juego americano estuviera avanzando en la dirección equivocada, en la dirección que no le gusta al Tío Sam porque representa problemas”, expuso.

El pleito entre Kendrick y Drake

Entre su desglose del medio tiempo, el también presentador habló de las referencias del pleito que hay desde hace años entre Kendrick y Drake, pues ambos siguen diciendo que son el número 1 del rap americano.

“Y solamente suenan las primeras notas de ‘Not Like Us’. Contexto rapidísimo para quien no lo tenga, Kendrick lleva un rato en un pleito con Drake, donde se tira mierda en sus canciones, y en ese momento el tío Sam le dice a Kendrick Y el pleito tiene que ver con que Kendrick ve a Drake como un impostor de la cultura del hip hop, un tipo que usa la imagen del barrio como mero disfraz para vender, porque realmente no viene de ahí. De ahí que la canción se llama ‘Not Like Us’, de él no es como nosotros, que si nos tocó vivir el peligro, que él usa de disfraz”, mencionó.

En el show se hizo referencia entre el pleito entre Kendrick y Drake / Especial|

¿Por qué salió Serena Williams?

La parte donde sale la tenista Serena Williams tiene una explicación según Javier, quien salió un tiempo con Drake y ella sale bailando el ‘Crip Walk’, esos pasos característicos de una pandilla de Los Ángeles.

“Se asocia con la pandilla de los Crips, pero de una escala más grande se asocia con Compton, California, que es de donde viene Kendrick, donde hay una poderosa escena del hip hop y donde sí existen el ruido, el peligro y el gueto que Drake trató de usar y que el tío Sam no quería ver en su show", explicó.

Al final Ibarreche ve todo esto como una obra genial de cine: “Y este show de medio tiempo era eso, una expresión del hip hop en su forma más esencial, usado como respuesta a un sistema descompuesto, no solamente como mero entretenimiento, no era un show para ser consumido, era para que nos dijera cosas, Kendrick no hizo un show de medio tiempo, hizo un perro manifiesto, siendo completamente leal a su arte y por eso mis respetos y por eso creo yo, en efecto, fue cine”, concluyó.

