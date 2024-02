Joe Biden dice que su memoria “está bien”, pero confunde a AMLO con Presidente de Egipto

Joe Biden ofreció una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones que señalan que tiene una memoria “severamente limitada”, sin embargo, en su misma ponencia confundió al presidente de Egipto con el de México, Andrés Manuel López Obrador.

Biden, de 81 años, convocó a los medios para fijar su postura luego de que la justicia de Estados Unidos no presentara cargos en su contra por retener y revelar documentos clasificados cuando fue vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), tras darse a conocer el reporte del fiscal especial Robert Hur para el Departamento de Justicia.

"Lo demás está fuera de lugar", comentó Biden, para luego responderle a los reporteros que a pesar de tener 81 años, participará en las elecciones para reelegirse como Presidente de Estados Unidos en este 2024 porque es el “más calificado”, agregando que su memoria “está bien”.

Sobre el señalamiento del fiscal especial sobre que no recuerda la muerte de su hijo, sucedida en 2015 a consecuencia de cáncer, Biden agregó: "Incluso hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. Cómo se atreve a sacar eso a relucir. No necesito que nadie me recuerde cuándo murió mi hijo. Lo recuerdo todos los días".

Biden confunde a López Obrador con el Presidente de Egipto

Cuando parecía que todo había quedado aclarado, Biden, antes de despedirse, habló sobre la situación en Oriente Próximo e inoportunamente cometió un error, al confundir al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Abdelfatah El-Sisi.

“...el presidente de México, El-Sisi (en referencia al de Egipto) no quería abrir la puerta para que entrase ayuda humanitaria (en Gaza)...”, dijo Biden, para luego rematar “hay un montón de gente inocente muriendo de hambre, hay un montón de gente inocente en problemas y muriendo y eso tiene que parar”.

