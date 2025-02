‘Johanne Sacreblu’ tendrá segunda parte; estos serán los invitados VIP

La activista trans Camila Aurora, la creadora de ‘Johanne Sacreblu’, adelantó que la parodia que hizo de la película ‘Emilia Pérez’ podrá ser vista en algunas salas de cine y la mitad de lo recaudado será para ayudar a dos asociaciones.

Pero debido al éxito que tuvo su cortometraje, ahora se convertirá en una larga producción, donde contará con gente reconocida del medio del espectáculo.

‘Johanne Sacreblu’ contará con invitados

La directora del cortometraje dijo estar contenta con todo lo que está pasando y que es complicado guardarse lo que seguirá en la segunda entrega pero quiere revelar los nombres de la gente que participará y que se sumaron por voluntad propia.

“Quiero guardarme lo más posible, pero creo esto sí les puedo adelantar en cuanto al objetivo de esta continuación… Y desde que quise hacer la continuación yo ya sabía que no quería volver a centrarme otra medía hora solamente en estos chistes, clichés franceses o reales, no lo sé, pero eso no va a desaparecer, y si en algo me voy a enfocar en esta media hora es en parodiar a ‘Emilia Pérez’”, declaró.

Antes de presentar a su invitados especiales, dijo que ‘Johanne Sacreblu’ ha generado fuentes de empleos y que los famosos a participar no le cobrarán que se sumaron por "puro cotorreo", cosa que agradece pues sólo buscan divertirse.

En la segunda parte estarán:

Insulini, el músico compondrá parte de la banda sonora y tendrá un pequeño papel

Betzabé Jara, la actriz de doblaje y directora de teatro

Polli Padilla, bióloga, influencer y creadora de contenido

Lalo Garza, actor de doblaje

Alejandra ‘Vogue’, actriz y activista transexual

