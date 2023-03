Jonathan Majors, protagonista de 'Creed 3', es arrestado por agredir a una mujer

El actor estadounidense, Jonathan Majors, fue arrestado en Nueva York luego de agredir a una mujer. El artista ha participado en producciones como "Creed III", "Lovecraft Country" y "Ant-man and The Wasp".

La policía de dicha ciudad confirmó la detención al medio IGN con la siguiente declaración: "Aproximadamente a las 11:14 horas, la policía respondió a una llamada al 911 dentro de un apartamento. (...) Una investigación preliminar determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años". La declaración continúa, "La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes. La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable”.

“No ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto", declaró el portavoz del actor. Se presume que la víctima es la novia de la estrella de cine, sin embargo, este información no hasido confirmada.

¿Quién es Jonathan Majors?

El californiano nació el 7 de septiembre de 1989 y comenzó su carrera interpretando al personaje de Ken Jones en la serie "When We Rise" (2017).

La fama mundial le llegó con la cinta "The last black man in San Francisco", del director Joe Talbot, que vio la luz en 2019. La producción tuvo muy buen recibimiento entre el público y hasta el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció favorablemente.

Ya en 2020, el actor llamó la atención por su rol de Atticus Freeman en la serie Lovecraft Country, de HBO.

Un año después, en 2021, se integró al Universo Marvel en el papel de Kang el Conquistador, villano que tuvo su primer vistazo en la serie Loki y recientemente en la película Ant-Man and the Wasp.

Este 2023, el actor estelarizó la tercera parte de la saga Creed, en el rol antagónico de Damian 'Dame' Anderson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HARRY STYLES Y EMILY RATAJKOWSKI FUERON CAPTADOS BESÁNDOSE EN TOKIO