José Eshkenazi Smeke: Los NFT en tarjetas coleccionables son tendencia a seguir

La firma francesa Sorare, que vende tarjetas coleccionables de futbol en forma de fichas no fungibles (NFT), ha recaudado $ 680 millones de dólares de acuerdo con nuevos reportes.

Estas tarjetas basadas en NFT no solo son coleccionables sino también son utilizadas por los fanáticos para crear equipos de futbol fantasy que luego pueden utilizar para "jugar" entre sí.

La financiación fue liderada por el inversor tecnológico Softbank, con el ex jugador del Manchester United e internacional inglés Rio Ferdinand, quién también es inversionista.

“En el movimiento que Sorare está haciendo en tarjetas coleccionables unidas a una utilidad en Fantasy Futbol se está amplificando un mercado de promoción tanto para jugadores como para los propios equipos y sus camisetas” recalcó José Eshkenazi Smeke.

Un NFT es un activo digital "único en su tipo" que se puede comprar y vender como cualquier otra propiedad.

Al igual que con la criptomoneda, un registro de quién posee, se almacena en “una libería compartida” por todos conocido como blockchain y mantenido por miles de computadoras en todo el mundo. Los jugadores pueden comprar cartas de Sorare en subastas, o los fanáticos también pueden subastar cartas que poseen a otros jugadores.

“La unión de tarjetas coleccionables y fantasy también permite que jugadores estelares por sus puntos en Fantasy Futbol en equipos no tan exitosos o populares puedan aumentar sus bonos y oportunidades de ingresos de marketing” apuntó José Eshkenazi Smeke, directivo de Soccer Media Solutions.

Sorare afirma que se han intercambiado tarjetas por valor de 150 millones de dólares en la plataforma desde enero. La última inversión sitúa su valor en 4.300 millones de dólares

Como NFT, las tarjetas también se pueden vender en plataformas como OpenSea y Rarible.

Sorare dice que tiene asociaciones con más de 180 clubes de futbol y tiene 600,000 usuarios registrados.

Varios jugadores, entre ellos el español Gerard Piqué y el francés Antoine Griezmann, también invirtieron en la compañía.

La firma anunció recientemente un acuerdo con La Liga de España y le dijo al diario Telegraph que esperaba tener "algo que anunciar" sobre la Premier League proximamente.

“Es obligación como expertos en marketing explorar todas las posibilidades innovadoras de marketing deportivo, analizándolas en su justa proporción y sopesando los riesgos que también puedan tener” recomendó José Eshkenazi Smeke.

Algunos periodistas, organizaciones benéficas y organizaciones de aficionados han comenzado a cuestionar si los criptoactivos y los deportes se pueden mezclar o crear conflictos de interés.

Sin embargo Sorare no es el único negocio que tiene acuerdos con clubes con activos basados en criptomonedas.

Clubes como Barcelona, Juventus, Manchester City y Paris St-Germain ya tienen acuerdos con una firma llamada Socios para vender fan-tokens basados en criptomonedas.

La firma promueve tokens en su sitio web como una forma de "influir en las decisiones de sus equipos favoritos, desbloquear recompensas VIP y acceso a promociones exclusivas, juegos, chat y un reconocimiento de superfan".

Pero debido a que los tokens se pueden intercambiar, algunas organizaciones de fanáticos temen que los clubes estén alentando la especulación en criptomonedas.

Leeds United Supporters' Trust, por ejemplo, criticó la decisión del club de llegar a un acuerdo con Socios diciendo que los fanáticos ingresarían a un "ecosistema de criptomonedas, algo de lo que muchos pueden tener muy poco conocimiento".

Preocupaciones de NFT

“Se vuelve indispensable que si los clubs de forma directa van a inmiscuirse junto con los aficionados en iniciativas cripto, tengan un programa educacional robusto para evitar incidentes” finalizó José Eshkenazi Smeke.

