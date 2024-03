Josh Peck criticado por guardar silencio ante el abuso que sufrió Drake Bell

Josh Peck, protagonista junto a Drake Bell de la serie infantil 'Drake & Josh' de Nickelodeon, fue criticado por sus fanáticos debido a que no dijo nada del abuso sexual que su excompañero vivió a los 15 años, justo cuando trabajaban juntos.

Los fanáticos se dijeron decepcionados porque el actor de 37 años subió un video a su cuenta de Tik Tok donde se está divirtiendo y no se ha expresado respecto a lo sucedido con Drake Bell, por lo que el contenido que subió a su red social no tuvo una reacción positiva por parte de sus seguidores.

El abuso ocurrió en 2001, y fue en el documental 'Quiet on set: the dark side of kids TV, donde Drake Bell reveló los abusos que vivió por parte de Brian Peck, el instructor vocal que tuvo durante su colaboración en Nickelodeon.

Drake Bell estrena 'I kind of relate', canción donde relata el abuso sexual que sufrió...

El actor y cantante estrenó recientemente su nueva canción en la que relata la difícil experiencia que vivió a los 15 años, cuando fue abusado sexualmente, además de un choque automovilístico en el que casi pierde la vida y donde se rompió la mandíbula.

