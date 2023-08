Juan Carlos Barreto revive su historia de amor con Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez

La telenovela Vencer la Culpa, que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas a las 8:30 de la noche, se ha ido ganando la preferencia del público cada día. Uno de los personajes que ha destacado es el que interpreta el actor Juan Carlos Barreto, de 66 años de edad, quien le da vida a un hombre viudo de la tercera edad que se vuelve a enamorar.

En entrevista con RÉCORD, el actor habló de este trabajo que lo llevó a revivir una etapa de su vida muy importante.

Recordemos que durante 19 años, Barreto fue pareja sentimental de la fallecida actriz Silvia Derbez. En ese tiempo fue una relación controvertida, pues él era 25 años menor que la talentosa actriz.

Desafortunadamente, su amor terminó cuando muere doña Silvia, a los 70 años de edad víctima de cáncer de pulmón en el año 2002.

Juan Carlos quedó viudo y hasta la fecha sigue soltero, pero nos contó que aun cuando su gran amor murió nunca tuvo culpa, pues siempre permaneció a su lado en los momentos complicados.

De su personaje en la telenovela Vencer la Culpa, nos contó:

“Afortunadamente la gente ha recibido muy bien mi personaje de ‘Enrique Ortega’, un viudo solitario, enamorado, y que después de 3 años de viudez está tratando de que su familia acepte la relación que tiene con ‘Amanda’ que es interpretada por la maravillosa actriz María Sorté”.

Juan Carlos Barreto aseguró que para él es un placer trabajar al lado de María Sorté y destacó que su pareja en el melodrama ha tenido la aceptación de los televidentes.

No hay edad para el amor

La telenovela aborda la temática del amor en las personas de la tercera edad: “Para mí es importante hablar de eso; de que las personas de la tercera edad seguimos teniendo una vida, estamos completos y si bien la edad nos lleva a un determinado deterioro, la vitalidad sigue, las ganas de enamorarse siguen ahí”.

“En la telenovela mostramos cómo los familiares de ‘Amanda’ y ‘Enrique’ les dicen que no tiene caso enamorarse a esa edad, que deben hacer las cosas que siempre hacen las personas de la tercera edad, como quedarse en casa a cuidar a los nietos, porque piensan que ya no tienen un futuro. Lo cual es muy triste porque a mí me parece que en el caso de nuestros personajes el amor que viven sigue siendo igual de intenso, igual de maravilloso”.

Para Barreto, para el amor no hay edad: “El amor te puede llegar incluso hasta los 70 u 80, los seres humanos están hechos para disfrutar de la vida. Debemos vivir el presente y punto, tengas la edad que tengas y enamorarte es válido a cualquier edad.”

Su papel le recordó a Silvia Derbez

Así se sintió al interpretar a un hombre viudo igual que él: “Fue terapéutico, aunque difícil para mí recorrer ese camino cuando mi señora murió. Con el tiempo, pues las heridas van sanando, pero yo soy de la idea de que nunca superas la muerte de un ser querido. En mi caso sí tuve que recordar todo ese largo camino de la enfermedad, la despedida y todo eso, pero mi profesión es tan agradecida que me pone enfrente este proyecto como para decirme que lo hice bien”.

Y continúa: “En el caso de Enrique, quizá no, porque tiene que vencer esa culpa de que tal vez no hizo lo correcto. Yo no tengo esa duda porque estuve con mi mujer todo el tiempo, no desperdicié un solo instante. La reacción de ‘Enrique’ fue diferente porque él estaba más en su trabajo y la realidad es que la culpa que tiene que vencer es la de no haberle dado la atención necesaria. Entonces esta telenovela me lo recordó y me hizo saber que lo hice bien y eso es muy gratificante y sanador, porque me ha ayudado a cicatrizar todas mis heridas en cierto punto”.

No ha vuelto a encontrar el amor

Después de tener una relación de 19 años con doña Silvia Derbez, que fue su gran amor, no ha tenido éxito en este tema:

“No es que no quiera volver a amar ni mucho menos, he conocido a unas cuantas personas, pero no he tenido mucho éxito. Mi corazón sí está dispuesto a amar, pero si no llega esa persona adecuada en este último tramo de mi vida no importa porque yo me iré bien servido. Además, el verdadero amor yo lo viví con esta mujer maravillosa que fue Silvia!.

“Difícilmente podré tener una historia de amor como la que tuve. Si me llega algo será bien recibido y si no pues estaré feliz de haber tenido el orgullo de conocer el amor verdadero. Es que no lo puedo describir de otra manera, tuvimos una relación intensa, con altas y bajas, obviamente, como en todas las relaciones, pero finalmente fue un amor que ella me dio y me enseñó. Soy el más honrado y agradecido con la vida y con Dios por haberme dado la oportunidad de conocerla y tenerla a mi lado.”

Actualmente, tiene 66 años y goza de excelente salud: “Estoy perfecto. De hecho, siempre que voy a empezar a grabar voy a checarme al doctor para ver cómo ando, tengo un poco altos los triglicéridos, pero de ahí en fuera estoy perfectísimo. La salud se debe ganar cuidándose a uno mismo. Yo nunca me he hecho nada (cirugías estéticas), pero respeto a la gente que sí. Prefiero mantenerme joven por dentro”, finalizó .

¿Cómo fue su historia de amor con Silvia Derbez?

> Silvia Derbez fue una actriz mexicana muy famosa que logró consolidar una sólida carrera en el cine de la Época de Oro y luego en la televisión.

> Su belleza la llevó a participar en el concurso Miss México, en 1952, quedando en cuarto lugar.

> Se casó con Eugenio González Salas y tuvo dos hijos: Silvia Eugenia y Eugenio Derbez.

> A los 51 años conoció al actor Juan Carlos Barreto, quién en ese tiempo tenía 26, y se enamoraron tan fuerte que no les importó la diferencia de edad.

> Su relación duró 19 años y terminó cuando la querida actriz falleció víctima de cáncer de pulmón a los 70 años de edad.