Eugenio Derbez le respondió a Emilio Azcárraga y confesó por qué está vetado de Televisa

Todo indica que la relación Televisa-Eugenio Derbez sí esta rota. Y es que el presidente de la televisora de Chapultepec, Emilio Azcárraga, rompió el silencio y le mandó un mensaje al actor mexicano, donde le dejó ver que no estaba vetado de Televisa y que la razón del enojo es porque Derbez quiere los derechos de la “Familia Peluche”.

“Neto Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, caon. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible, aquí tu entrevista. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la Familia Peluche. Ya córtale mi chavo”, expuso Azcárraga en Twitter.

Ante, el actor mexicano no se dejó y explicó el tema, haciendo saber que desde que tuvo una entrevista con Paola Rojas sobre el Tren Maya, no volvieron a hablar de él.

“Neto Azcárraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú pregúntame a mí caon. Mira, como diría el Lonje Moco: ‘Te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas. ¡Fue horrible, fue horrible!’. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya. ¡Fue justamente cuando me vetaron!”, confesó Derbez.

Además, el protagonista de Cómo ser un Latin Lover, reveló que él no cree que haya sido Emilio Azcárraga quien haya tomado esa decisión, pero pidió explicaciones del por qué ya no sale en el canal.

“Yo sé que tú me quieres (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa ¡qué alguien me explique!.

“¿Por qué después del 30 de marzo me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota de Televisa en donde hablé de mí o del Oscar o de mi nueva película?”, escribió.

Por último, Eugenio Derbez aclaró que él invitó a Televisa al estreno de su nueva película, pero que no acudieron, que la Familia Peluche es de él y que firmó contrato con una plataforma de Univisión, por lo que son compañeros de empresa.

“Llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película y convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir. De la Familia Peluche diles que no sean así, qué alguien te explique. Yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre.

“¡Pero te tengo una buena noticia mi querido Emilio! Acabo de firma un contrato con VIX, ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado”, dijo Eugenio.

