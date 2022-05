Vecina de Polanco indignada por antro tipo 'Insurgentes Sur' en Masaryk: 'Nos quita categoría'

Vecina de la colonia Polanco ubicada en la Alcadía Miguel Hidalgo, dejó ver su indignación luego de la apertura de un bar en la avenida principal conocida como Presidente Masaryk, que a su perspectiva el lugar era digno de la zona de "Insurgentes Sur", por lo que le quitaba exclusividad a la comunidad.

La fémina fue grabada y se hizo popular en la plataforma de 'TikTok', gracias a la cuenta identificada como 'mimonochannel', que se encargó de compartir el material.

"Se buscó tener una categoría en esta avenida que le da una plusvalía a todas nuestras propiedades, las rentas cada día nos suben, y cada día el predial nos sube de uan manera significativa, para que lleguen y nos pongan un antro que parece de Insurgentes Sur", expresó la mujer.

Tras dar inicio a los comentarios arremetió con la fachada del lugar y las luces que emitía el mismo, además de sugerir que el público al que estaba dedicado no eran precisamente los habitantes de Polanco.

“El diseño, las luces por la noche, porque ya vi cómo las ponen, las luces verdes, rojas, fosforescentes… perdón, pero le están quitando toda la categoría a la zona. Una cosa es que sea legal y otra que vaya en armonía con la categoría de la zona. Esa categoría a nosotros nos cuesta, porque nos cuesta en la renta, nos cuesta en el predial, que cada día nos suben más”.

Por si fuera poco, la vecina de tan exclusiva colonia dijo que sentía "vergüenza" de que el recinto estuviera establecido ahí.

“Qué vergüenza me da, esta imagen, este diseño, ¿qué tipo de gente están buscando? Las cuentas acá a lado no bajan de 800 pesos, y me van a traer a que tipo de gente o a quién está dirigido este diseño, a gente de Insurgentes Sur? Por favor no".

Cabe destacar que la mujer establecía la conversación con un hombre cuando fue grabada, al fondo se escucha otra voz femenina apoyando la argumentación de la "afectada".

Los usuarios de Twitter no dejaron pasar por alto el hecho y de inmediato comentaron el video resubido en la plataforma con memes.

