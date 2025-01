¿Juan Gabriel se aparece en una envoltura de tacos? Video se hace viral en redes sociales

Juan Gabriel es un ícono de la música mexica y aunque ya van más de ocho años desde que murió, se mantiene presente, no sólo por sus canciones, sino ahora también por una supuesta aparición en la envoltura de unos tacos.

Juan Gabriel murió en 2016, pero es todo un ícono de la música mexicana/X|



No es broma, mediante redes sociales se ha hecho viral el caso de una mujer que compartió un video en TikTok en el que cuenta que fue a comer unos tacos cerca de su casa, pero al momento que iba a dar la primera mordida, notó que en el plato, entre la grasa, el papel de la envoltura y el taco se formó un rostro, con similitudes al de Juan Gabriel.



“ Les quiero contar algo bien loco que me pasó, no me lo van a creer. Resulta que fui a cenar a unos tacos cerca de mi casa (…) cuando iba a dar la primer mordida, veo el papel de mi taco y mi reacción fue ‘¡qué onda!’, inmediatamente miré una persona en el papel de mi taco. Luego quité el taco para ver si se seguí mirando y sí se seguía viendo, entonces le tomé foto y video”, relató la mujer de nombre Rossy, agregando que tanto su esposo, quien la acompañaba a comer en ese momento, como familiares y amigos coincidieron en que la imagen que apareció se asemejaba a la silueta del ‘Divo de Juárez’.

Algunos coincidieron en que sí era el rostro del Divo de Juárez/X|



En el video que comparte la mujer y que ya acumula más de 2 millones de vistas en TikTok, se puede apreciar el taco sobre un plato y un papel que lo envuelve, en el cual al absorber la grasa del alimento, se forma una especie de rostro, con cabello y parte del torso superior portando como una traje o camisa.



Las reacciones a este video no se han hecho esperar, desde quienes coincidieron con la mujer y también ven el rostro de Juan Gabriel, o también otros que tomaron la ‘aparición’ a broma.

¡Aparición de Juan Gabriel!



En un video compartido en su cuenta de TikTok, Rossy Uribe dejó asombrados a sus seguidores al mostrar la figura Juan Gabriel en el envoltorio de sus tacos



rossyuribe #diariocambio pic.twitter.com/iL78socbvY — Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 19, 2025



“ Obvio es el espíritu de Juan Gabriel en la grasa de un taco”; “Al principio dije ‘ora que el Juan Gabriel en el papel de tacos’, pero ora sí lo veo”; “Y parece que además de Juan Gabriel, es Juan Gabriel en Bellas Artes”; “Me da dos de Juan Gabriel, con todo por favor”; “La elegida de Juan Gabriel”; “Si te acercas puedas escuchar: ‘Querida’”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Beca para Transporte a Universitarios CDMX 2025: Requisitos, documentos y fecha de inscripción