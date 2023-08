Jueza da 24 horas a la SEP para rediseñar libros de texto gratuitos

La titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, ha otorgado un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que cumpla con la revisión y el rediseño de los libros de texto gratuitos de nivel básico del próximo ciclo escolar 2023-2024.

La determinación de la jueza tiene por objeto cumplir con la suspensión otorgada desde mayo para tal efecto. El amparo suspendió la producción y distribución del material educativo, para que fuese sometido a una revisión y consulta previa, de acuerdo con los planes de estudio vigentes y los requerimientos legales.

La jueza requiere a la SEP para que a través de la Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos acrediten que dieron cumplimiento a la medida dictada el pasado 25 de mayo.

El amparo fue promovido por la Unión de Padres de Familia (UNPF), en un juicio que sigue su curso. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, perteneciente al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), inició el pasado 22 de julio una petición en Change.org para detener la distribución de los libros de texto que ya superó las 30 mil firmas de apoyo.

Durante su conferencia matutina del 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los nuevos libros de texto vayan a ser retirados y respaldó su contenido. “No se han retirado, y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para retirarlos”, declaró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario respaldó el contenido de los libros y afirmó que en su creación participaron maestros, pedagogos y especialistas. Asimismo, denunció que los amparos para que estos libros no se distribuyan representan “un mensaje de atraso al querer embodegar” estos materiales.

Israel Sánchez, encargado de despacho de la UNPF, dijo a EL UNIVERSAL que el 26 de mayo promovieron el amparo y el juicio sigue su curso, la SEP no ha entregado la información en tiempo y forma.

“La jueza (Yadira Mena) lo que otorga es el plazo porque la SEP no ha entregado la información que se le ha solicitado, el juicio sigue… Hay una suspensión definitiva contra estos libros de texto específicamente primer año de primaria y primer año de secundaria. Entonces estos libros fueron entregados cosa que no debió haber hecho la autoridad y es un desacato. Por un lado, no entregan la información y por otro lado ya entregaron los libros, no sabemos qué está pasando o qué es lo que quieren hacer”, expresó Sánchez.

A pesar de los amparos, López Obrador aseguró que su gobierno no retirará los libros con el nuevo contenido. “Ya los libros se están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto, que inicia el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas”, aseguró el mandatario federal en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La juzgadora advirtió un desacato a dicha suspensión definitiva por parte de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, así como del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, quienes se negaron a enviar una copia de los materiales para estudiantes de primaria y secundaria bajo el argumento de no ser los encargados de la impresión y distribución de los libros.

En caso de que nuevamente se venza el plazo establecido, la jueza evaluará si presenta imputaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violación a una suspensión, aunque Leticia Ramírez y Marx Arriaga sólo serían acreedores a una multa.

