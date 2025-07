Julian McMahon, el Dr. Doom de Los Cuatro Fantásticos, fallece a los 56 años

Julian McMahon, célebre por su interpretación del villano Doctor Doom en las películas Los Cuatro Fantásticos (2005, 2007), murió el pasado 2 de julio de 2025 a los 56 años en Clearwater, Florida, tras enfrentar un cáncer de manera reservada, según confirmó su esposa, Kelly McMahon.

Trayectoria y papeles icónicos

Modelaje y primeros roles: Originario de Sídney (1968), McMahon inició su carrera como modelo antes de debutar en series australianas como Home and Away y Another World.

Estrella de la TV: Alcanzó fama internacional como el Dr. Christian Troy en Nip/Tuck (2003–2010), por lo que obtuvo una nominación al Globo de Oro. También destacó como el demonio Cole Turner en Charmed (2001–2004) y como el agente Jess LaCroix en FBI: Most Wanted.

Doctor Doom en el cine: Interpretó al enigmático Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos (2005) y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (2007), consolidándose como un villano memorable del Universo Marvel.

Según su esposa, Kelly Paniagua McMahon, perdió la vida “en paz” tras una valiente batalla contra el cáncer. En su comunicado expresó:

"Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible"

También Kelly pidió que le otorguen a la familia privacidad para vivir el duelo por el fallecimiento de Julian.

“Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos”, agregó en su mensaje.

Compañeros de rodaje y creadores como Dick Wolf (creador de FBI: Most Wanted) y actores de Charmed y Nip/Tuck han destacado su carisma, profesionalismo y calidez humana. Fanáticos y colegas han compartido miles de mensajes de admiración y condolencias en redes sociales.

Su último papel fue en la serie de Netflix The Residence (2025), donde encarnó al primer ministro de Australia, en un emotivo homenaje a la carrera de su padre, el ex primer ministro William McMahon.

