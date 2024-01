JUST B regresará a México en 2024 con su gira 'JUST BE With YOU'

JUST B, el exitoso grupo de k-pop, tiene planeado regresar a la Ciudad de México en 2024 como parte de su gira ‘JUST BE With YOU’. Compuesto por Lim Ji-min, Lee Kun-woo, Bae In, JM, Jeon Do-yeom y Kim Sang-woo, el grupo presentará los éxitos de su reciente material discográfico titulado ‘÷ (NANUGI)’.

Tras su destacada actuación en enero de 2023 en el Auditorio BB de la CDMX, donde cautivaron a sus seguidores con canciones como ‘MEDUSA’ y ‘DAMAGE’, JUST B busca repetir el éxito de su última visita a México.

A más de un año de su anterior presentación, JUST B planea su regreso a Latinoamérica. A través de redes sociales, anunciaron una gira por América del Norte y América del Sur en marzo, incluyendo una serie de conciertos en México.

La gira, titulada ‘JUST BE With YOU’, marca la primera presentación en solitario del grupo en el extranjero, consolidando su crecimiento global tras el éxito de la gira mexicana en enero del año pasado, según un artículo en el portal OSEN.

El regreso de JUST B es parte de su estrategia para expandir su presencia global con una gira en solitario de mayor envergadura este año. La noticia emocionará a sus seguidores, quienes esperan ansiosos detalles sobre la venta de boletos y los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos.

Se espera que la información adicional sobre estos aspectos sea revelada en los próximos días, según la misma publicación en el portal OSEN.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TYREEK HILL REGRESÓ A LOS ENTRENAMIENTOS CON DOLPHINS Y ESTARÁ EN EL DUELO CRUCIAL ANTE BILLS