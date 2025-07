Justin Timberlake revela que padece Lyme: “Ha sido implacablemente debilitante”

Durante el cierre de su Forget Tomorrow World Tour en Estambul, Turquía, Justin Timberlake, de 44 años, reveló que ha estado librando una batalla silenciosa contra una enfermedad que afecta tanto su cuerpo como su mente: fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, el artista compartió con sus seguidores el duro camino que ha recorrido mientras realizaba su gira mundial, generando reacciones entre sus fans que ya se habían mostrado preocupados por su aspecto cansado y lo acusaban de hacer lip sync en algunos conciertos.

“Esta ha sido la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, por momentos, agotadora. No podría haberlo hecho sin mi familia, amigos, The TN Kids y todo su apoyo”, escribió.

Justin Timberlake reveló que padece Lyme por la picadura de una garrapata / FB: @justintimberlake|

Justin Timberlake revela problemas de salud

Pero fue su declaración sobre el estado de salud lo que más conmovió: “Entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —lo cual no digo para que sientan lástima, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando tras bambalinas”.

La enfermedad de Lyme se transmite por la picadura de una garrapata y puede causar síntomas como dolor muscular, confusión mental, fatiga extrema y articulaciones inflamadas. Aunque algunos casos duran semanas, hay pacientes que padecen efectos por años.

“Si has vivido con esta enfermedad o conoces a alguien que la tenga, entonces sabes: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando recibí el diagnóstico, me sorprendí, claro. Pero al menos entendí por qué estaba en el escenario con tanto dolor nervioso o una fatiga brutal”, detalló.

El cantante la pasó mal durante toda su gira mundial / FB: @justintimberlake|

Pensó en terminar con la gira

A pesar del impacto de la enfermedad, el también actor decidió continuar con sus presentaciones: “Pensé en cancelar la gira… pero decidí solucionarlo. La alegría que me da actuar supera con creces el estrés momentáneo que sentía mi cuerpo. Me alegra haber seguido adelante”.

Timberlake también reconoció que le costó hablar de su salud por costumbre familiar: “Siempre me enseñaron a guardar algo así para uno mismo, pero estoy intentando ser más transparente sobre mis luchas para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que podamos encontrar una forma de estar más conectados. Quiero ayudar a otros que estén pasando por esto”.

El también actor ahora buscará ayudar a otras personas que sufran de Lyme / FB: @justintimberlake|

