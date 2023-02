Karely Ruiz, en 'competencia' con Yeri Mua por un video con Babo de Cartel de Santa. La modelo regiomontana y estrella de OnlyFans ya no es la única vinculada para grabar con el cantante, pues ahora Mua salió a declarar que también está interesada en el rapero.

La reina del Carnaval de Veracruz 2022 no dejó pasar la oportunidad de que Babo hizo referencia a ella en sus historias en redes sociales y le mandó un mensaje directo, diciendo mostrando su entusiasmo por compartir escena con el popular rapero.

“El Babo me subió a sus historias hace poquito, pero no dije nada porque estaba en plena polémica. Pero sí, pero me subió y soporten. Y, Babo, si me estás viendo, hay que hacer una colaboración…”, señaló Yeru Mua en una transmisión en vivo en redes sociales.

Eso sí, Mua aclaró que no se refiere a una colaboración en una escena pornográfica, tal y como la hizo Babo en su video sin censura ‘Piensas en mí’, pues no quiere llegar a ese grado, solo quiere cantar junto al rapero.

“O sea, de canción porque tu pi… me da miedo, la verdad. Personalmente, a mí me aterra. Una colaboración de canción sí, pero una de esas no; a mí no me entra eso”, finalizó.

