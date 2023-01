Karely Ruiz rechaza invitación para participar en el video explícito de Babo

Karely Ruiz, la influencer mexicana y creadora de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, reveló que rechazó la invitación de Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo de Cártel de Santa, para salir en el video explicito que empezó a circular en redes el martes.

Y es que Babo publicó el video del tema 'Piensa en mí', mismo que tiene dos versiones: la de YouTube y la de OF, donde sale con mujeres desnudas y deja ver su miembro viril en la mayoría del filme.

Fue a través de Facebook que Karely Ruiz reveló que había quedado impactada con el video del rapero mexicano. “Quedé con el video de Baboo”, publicó, mientras que después reveló que la invitaron.

“A mí me invitó a ese video”, señaló la influencer, lo que generó que varios usuarios le cuestionaran el por qué rechazo dicha invitación, aunque ella ya no respondió nada y dejó en el aire la respuesta del por qué no participó.

