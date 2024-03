¡Karla Díaz abandona JNS! Este sería su principal motivo

Los seguidores de JNS se encuentran muy tristes por la salida de Karla Díaz, quien anunció por medio de un video que abandona el grupo por una importante razón.

La cantante no buscará una carrera como solista ni tampoco estará de tiempo completo en su programa de YouTube, ‘Pinky Promise’; dejar a sus amigas obedece a una cuestión más personal.

¿Karla Díaz, de JNS, está embarazada?

Junto a Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, Karla Díaz descartó que estuviera embaraza pero ha sido complicada su decisión de dejar JNS.

“Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo, me costó un año tomar esta gran decisión, jamás me imaginé llegar a este punto. No estoy embarazada pero sí es momento de pensar en mí de tomar esta decisión de tomar una familia”, declaró.

Karla Díaz quiere convertirse en mamá

La también conductora reveló que durante mucho tiempo ha buscado la manera de convertirse en mamá y no ha podido, es por eso que concentrará sus energías en lograrlo.

“Es doloroso porque quiero estar con mis hermanas de toda la vida.. pero no he logrado ser mamá hasta el día de hoy y es algo que tenemos mi marido y yo”, detalló.

Por último, Karlita hizo un llamado a todos los seguidores del grupo a que sigan apoyando a sus compañeras, pues ella seguirán con las presentaciones.

