Karla Díaz posó para una revista de caballeros por necesidad

Luego de que terminó su etapa dentro de Jeans, Karla Díaz estaba en espera de que liberaran su contrato para poder trabajar en otras áreas, pues el dinero se le estaba terminando.

En entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa ’N Estado Burresco’, la cantante reveló que tuvo que posar para una revista para caballeros ante la necesidad.

Karlita no supo ahorrar

La también conductora dijo que en su paso por la agrupación de pop se gastó la mayor parte de sus ganancias y ahorró muy poco.

“Necesito trabajar, necesito comer, había ahorrado súperpoquito. Estábamos viviendo al día. Comencé a hacer comerciales y otras cositas, era dinero rápido, pero te pagaban meses después”, recordó.

Entonces le vino la oportunidad de salir en la revista H para Hombres en 2010, ya que desde hace tiempo la estaban buscando para salir en la publicación.

Y como la necesidad era bastante fue que aceptó, pero bajo sus condiciones para no enseñar de más y todo fuera muy artístico.

En el 2010 decido hacer H para Hombres. Sí, quería hacer la revista porque ya me venían pidiendo y yo quería hacer unas fotos padres. Estoy mal de lana, no tengo trabajo, no me han dado mi contrato, no sé por dónde moverme y si hacemos las fotos quiero que estén lo más cuidadas posible. Sí, me cuidó en todos los aspectos. Era la primera vez que yo hacía fotos tan íntimas”, reveló.

La pasó mal en Jeans

Karla también confesó que cuando estuvo en Jeans su manager era Alejandro Sirvent, quien se encargaba de todo en el grupo.

La intérprete dijo que llegó un punto en que la estaba pasando mal dentro de la agrupación pues no tenía la libertad ni de escoger las canciones ni su vestuario.

Pero lo que no soportó, fue que Alejandro se empezara meter en su vida privada.

“Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, 'no me parece que andes con este tipo', a mí me causaba conflicto.

Como todos los managers, hay cosas buenas y cosas malas. Son 11 años de trabajar con una persona que te conocen demasiado, los conoces demasiado, entonces siento que en la parte personal se involucraron mucho en mi vida y eso a mí me afectaba", finalizó.

