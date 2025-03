¡Karla Sofía Gascón otra vez en polémica! Ahora hizo broma sobre la tragedia de los Andes

Karla Sofía Gascón nuevamente está metida en la polémica, pues no suficiente con lo que viene arrastrando por su participación y comentarios hacia sus compañeros de la película ‘Emilia Pérez’, ahora la actriz española realizó una broma en redes sociales referente a la película de Netflix ‘La Sociedad de la Nieve’, historia que relata la tragedia aérea de los Andes ocurrida en 1972.

La española, quien hizo historia al ser la primera mujer transexual en ser nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz, compartió en su cuenta de Instagram una historia desde con un paisaje nevado desde los Picos de Europa, en España, agregando el siguiente texto:

“Hoy me siento como en ‘La Sociedad de la Nieve’. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que falta”, se leía en su publicación.

De inmediato la publicación generó mucha polémica, sobre todo porque coincidió con el día en que murió Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de aquel accidente aéreo.

“A Karla todo se le complica, trae una racha de desatinos muy larga”; “Tiene un talento natural para meter la pata” y “¿En serio tenía que salir a hacer chistes de canibalismo el día fallece uno de los sobrevivientes de la tragedia?”, son algunos comentarios contra la actriz que se leen en redes sociales.

¿Cuál es la tragedia de los Andes?

La tragedia de los Andes ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros, solo 16 sobrevivieron tras soportar temperaturas extremas y falta de alimentos durante 72 días.

Para sobrevivir, recurrieron al canibalismo, alimentándose de los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Finalmente, dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, cruzaron la montaña en busca de ayuda, logrando el rescate el 23 de diciembre.

Karla Sofía Gascón eliminó su publicación

Las críticas hacia Karla Sofía Gascón fueron tantas, que la actriz decidió eliminar su historia, pese a que muchos ya habían tomado captura de pantalla, y subir el mismo video, pero con otro mensaje, en el que recordó la muerte de su hermano.

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra", se lee en la publicación.

Pese a eliminar la publicación original, la gente en redes sociales no paró de señalar a Karla Sofía Gascón, por lo que la ex participante de MasterChef Celebrity México publicó un nuevo mensaje, en el cual se hace la víctima por los comentarios en su contra.

“Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni un comentario para intentar menospreciar a alguien por su color de piel, para ensalzar a dictadores, etcétera; pueden manipular, mentir, descontextualizar o inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos, criticar el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo, las guerras”, se lee en el mensaje de la protagonista de la cinta ‘Emilia Pérez’.

