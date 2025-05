Karol G revela que su relación con Anuel AA fue un infierno en nuevo documental de Netflix

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El pasado miércoles 30 de abril se llevó a cabo la premiere del documental “Mañana fue muy bonito”, el cual retrata la vida de la cantante colombiana Karol G, desde los inicios de su carrera hasta la fama mundial que consiguió con el álbum “Mañana será bonito”.

La cantante colombiana Karol G estrenará su nuevo documental en Netflix/Instagram|@car0lina19

El documental será estrenado mediante la plataforma de streaming Netflix el próximo 8 de mayo; sin embargo, celebridades, familiares y amigos de la cantautora pudieron, antes que nadie, ver este llamativo proyecto.

Se filtran fragmentos del nuevo documental de Karol G en Netflix

Mediante redes sociales se filtraron algunos fragmentos que forman parte de esta producción. No obstante, lo que desató la locura de los fans fue uno donde La Bichota habla sobre la tormentosa relación que tuvo con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Anuel AA y Karol G comenzaron su relación en 2018 tras colaborar en la canción “Culpables”. Fueron una de las parejas más mediáticas del género urbano hasta su separación en 2021, la cual anunciaron afirmando que, aunque se querían, tomaron caminos distintos por motivos personales y profesionales.

¿Qué dijo Karol G en su nuevo documental?

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que me iba a morir. Sentía que, como persona, no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Sentía que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz. Cuando uno lo que está haciendo es sufriendo… uno sufre en algo y no se quiere ir para no sufrir. Era una pesadilla, fue un infierno”, se puede escuchar en el fragmento filtrado en redes.

Los cantantes confirmaron su ruptura en el año 2021/Instagram|

Anuel AA responde a Karol G y a los fans

El clip se volvió viral rápidamente en redes sociales, y los fans de la cantante comenzaron a cuestionar al puertorriqueño, dejando en claro su apoyo a la intérprete de “Tusa”.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer… que le pongan las tetas”, declaró Anuel durante una entrevista telefónica.

Aunque muchas personas pensaron que la historia entre Anuel y Karol había terminado hace tiempo, esta polémica ha escrito un nuevo capítulo en la vida de ambos artistas.

