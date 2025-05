Natanael Cano desafía restricciones y canta corridos tumbados en Aguascalientes

El 3 de mayo, Natanael Cano realizó una presentación controvertida en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025 en Aguascalientes, donde interpretó corridos que glorifican el narcotráfico, a pesar de que la legislación estatal lo prohíbe, generando tensiones en el evento.

Durante su intervención, Cano lanzó un mensaje directo a la audiencia, manifestando su postura frente a las restricciones. / Captura de pantalla |

El concierto inició sin problemas y con canciones que no hacían referencia a la violencia. No obstante, la atmósfera cambió cuando el público comenzó a solicitar temas como “Cuerno azulado” y “El de la codeína”, que hacen alusión directa al crimen organizado.

Durante su intervención, Cano lanzó un mensaje directo a la audiencia, manifestando su postura frente a las restricciones impuestas:

“Cuerno no me la tienen que pedir a mí, mi viejo. Cuerno se la tienen que pedir a su gobierno. Si tanto la quieren, hagan algo por eso. Con mucho respeto les venimos a cantar a Aguascalientes, compadre, y con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí”, expresó desde el escenario.

Natanael Cano se pronuncia ante la prohibición de los corridos

La tensión aumentó al incluir otros temas prohibidos, como "El de la codeína" y "Cuerno azulado", que aluden al narcotráfico. Durante "El de la codeína", los organizadores intentaron bajar el volumen, pero Cano y su equipo usaron su propio sistema de sonido para seguir. Al finalizar la canción, las luces se apagaron y el artista abandonó el escenario, interrumpiendo el espectáculo.

Antes de retirarse, Cano lanzó un mensaje firme al público:

“No me los pidan a mí, pídanlos a su gobierno… pero a nosotros nos vale… Si se la saben, cántenla.”

El 3 de mayo, Natanael Cano realizó una presentación controvertida en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

