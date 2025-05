La Casa Blanca festeja el Día de Star Wars con Trump vestido de Sith

La Casa Blanca se sumó a las celebraciones del Día de Star Wars con una publicación que generó revuelo. A través de su cuenta oficial, compartieron una imagen del presidente Donald Trump caracterizado como un Sith, los emblemáticos villanos de la saga que representan el lado oscuro de la Fuerza.

Junto a la fotografía, la publicación decía:

"Feliz 4 de mayo a todos, incluidos los lunáticos radicales de izquierda que están peleando fuerte para traer de regreso a nuestra galaxia a los Sith, asesinos, capos de la droga, prisioneros peligrosos y conocidos miembros de la MS-13."

Trump añadió un segundo mensaje:

Un detalle que no pasó desapercibido fue el color del sable láser que portaba Trump en la imagen: un intenso rojo, asociado directamente con los Sith, a diferencia de los tonos verdes y azules característicos de los Jedi.

La Casa Blanca y el Departamento de Defensa celebraron juntos, con este último publicando un video que mostraba las acciones del gobierno en los primeros 100 días de mandato. En el video, el secretario del Departamento, Pete Hegseth, y el presidente Trump aparecen con sables de luz verdes y azules, vestidos como Jedi.

El mensaje del video comenzaba con una frase en alusión directa a la famosa saga: "No hace mucho tiempo, en la nación más grande del planeta," utilizando la tipografía característica de Star Wars para reforzar la temática.

