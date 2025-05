¿Sandra Cuevas contrató a Gustavo Adolfo Infante para limpiar su imagen y le quedó a deber?

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Mediante una entrevista en internet, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante confirmó haber trabajado con la ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con la finalidad de mejorar su imagen pública.

La ex alcaldesa Sandra Cuevas buscó limpiar su imagen pública/Instagram |@gustavoadolfoinfantetv

El periodista de espectáculos detalló cómo fue el primer contacto con la política, asegurando que la reunión sucedió frente al Ángel de la Independencia, en el corazón de la Ciudad de México.

¿Sandra Cuevas quería limpiar su imagen pública?

El comunicador aprovechó para arremeter en contra de la ex alcaldesa, ya que le quedó a deber dinero por sus servicios, aunque detalló: “Me cayó muy bien, es una mujer muy agradable. Me dijo que quería que trabajara con ella haciendo entrevistas y reportajes donde se enalteciera su imagen, y quedamos en una cantidad”.

Gustavo Adolfo reveló que, después de haber realizado un par de reportajes, la entrevistó dentro de las instalaciones de la alcaldía, donde al terminar, Sandra Cuevas le entregó un sobre con 150 mil pesos como parte de su pago. Sin embargo, también aseguró que fue la última vez que recibió dinero por parte de la ex alcaldesa, aunque él continuaba realizando su trabajo.

Cuevas se negó a pagarle al comunicador tiempo después

“Pasó el tiempo y no me pagó. Le hablaba y no me pagaba. Después me hablaron para que la recibiera, me negué porque me debía dinero, a lo que me dijeron que me lo pagaría. La recibí y le dije: ‘En la tarde te mando eso’, y es la fecha en que no he podido volver a hablar con ella”, declaró el periodista.

Infante explicó que, tiempo después, intentó cobrarle; sin embargo, Sandra Cuevas se negó por falta de un contrato formal. “Cuando le mandé a cobrar, me dijo: ‘¿De qué te debo? ¿Dónde está el contrato que habíamos hecho? No hay contrato, no hay pago’. Sandra no está dispuesta a pagar”.

Tras no haber firmado un contrato formal, Sandra Cuevas se negó a pagar su deuda/Instagram|

Gustavo Adolfo advierte a sus colegas periodistas

Gustavo Adolfo finalizó advirtiendo a sus colegas del medio para que no caigan en una situación similar a la que él vivió con la ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

Estas nuevas declaraciones se suman a las polémicas en las que Cuevas ha estado involucrada en las últimas semanas. Recordemos que se rumora que está siendo investigada por autoridades de los Estados Unidos por irregularidades financieras, además de haber dado de baja sus cuentas de redes sociales.

