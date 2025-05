Sandra Cuevas cierra todas sus redes sociales ¿Se esconde de la justicia?

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

De manera inesperada, las redes sociales de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, desaparecieron, lo que generó intriga entre los internautas, quienes comenzaron a especular sobre un posible hackeo o una estrategia para evadir a la justicia.

Usuarios en redes sociales cuestionan sus viajes a Estados Unidos/Instagram|

Esta ausencia en redes ocurre luego de diversos señalamientos en su contra, tras la decisión de fundar un partido político utilizando recursos propios. A través de redes sociales, Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra investigando a Sandra Cuevas por presuntas operaciones financieras “irregulares”.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas sobre estas acusaciones; sin embargo, dichas declaraciones han despertado el interés de los mexicanos.

El Gobierno de los Estados Unidos podría estar investigando a la política mexicana/Instagram|

No es ningún secreto que Sandra Cuevas hace un uso constante de sus redes sociales. Internautas aseguran que resulta bastante “sospechoso” que la política mexicana viaje con frecuencia a Estados Unidos, y cuestionan de manera severa la existencia de sus empresas.

¿Sandra Cuevas realmente desapareció de las redes sociales?

En su cuenta de X aparece la leyenda “Esta cuenta no existe”, la cual solo es visible cuando el usuario ha desactivado o eliminado de manera permanente su perfil. Esto indicaría que la exalcaldesa de Cuauhtémoc habría dado de baja su cuenta.

Sus cuentas podrían haber sido dadas de baja por la misma Sandra Cuevas/Instagram |

¿Ya no aparece en ninguna red social?

Su perfil de X no es visible en la plataforma; sin embargo, aún puede encontrarse mediante el buscador de Google. En cuanto a su cuenta oficial de Instagram, ya se encuentra activada nuevamente, aunque hace un par de horas no era visible para los usuarios.

Hasta el momento, Sandra Cuevas no se ha pronunciado respecto a su separación temporal de las redes sociales; no obstante, los internautas no perdieron la oportunidad de comentar sobre esta situación.

