Katy Perry y Orlando Bloom dejan de ser pareja ¿Cuáles fueron los motivos?

Katy Perry y Orlando Bloom han puesto fin oficialmente a su relación. A través de un comunicado conjunto compartido por sus representantes, la expareja anunció su separación luego de varios meses de ajustes en su vínculo. Aunque ya no son pareja, destacaron que seguirán presentes el uno para el otro por el bienestar de su hija.

“Orlando y Katy han estado transformando su relación en los últimos meses para enfocarse en la crianza compartida”, explicaron. “Continuarán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad —y siempre lo será— es criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Mensajes de soledad y tristeza en redes

El anuncio coincidió con una serie de mensajes reflexivos que Orlando Bloom publicó en sus historias de Instagram, en donde compartió citas del psiquiatra suizo Carl Jung sobre la tristeza y la soledad: “La soledad no proviene de no tener gente cerca, sino de ser incapaz de comunicar cosas que parecen importantes para uno mismo”, leyó una de las frases.

Otra añadía: “Incluso una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad... la palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada con la tristeza”.

"No es algo contencioso", aseguran fuentes cercanas

Una fuente cercana a la pareja confirmó a Us Weekly que la ruptura se produjo el mes pasado y no fue producto de una pelea reciente. “No es algo contencioso por ahora. Katy está dolida, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que fue la peor etapa de su vida”.

La misma fuente reveló que la decisión fue “un proceso largo” y que la tensión se había acumulado durante meses. Actualmente, Perry se encuentra enfocada en su gira Lifetimes, como una manera de sobrellevar el proceso.

